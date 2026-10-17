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Están abiertas las inscripciones para la capacitación de Preventores Comunitarios

Destinado a quienes quieran aprender estrategias para abordar situaciones de consumo problemático y salud mental, en ámbitos de convivencia social. A partir de este martes, se desarrollarán 4 encuentros. En qué consiste y cómo inscribirse.
Crespo al día17 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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preventor comunitario

La Municipalidad de Crespo y la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones organizan una nueva edición del Taller de Formación para Preventores Comunitarios. La propuesta busca fortalecer las capacidades locales, para promover una cultura del cuidado en torno a la salud mental y los consumos problemáticos, desde una perspectiva comunitaria y territorial.

La capacitación es gratuita, presencial y está destinada a integrantes de organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, barriales, deportivas y educativas que deseen incorporar herramientas y estrategias para abordar estas problemáticas en sus ámbitos de participación.

Cuatro encuentros 

El taller se desarrollará en cuatro jornadas, con contenidos orientados al rol de los preventores, las estrategias de prevención comunitaria, el conocimiento sobre los consumos y las herramientas para el trabajo territorial.

El primer encuentro será el martes 20 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el Salón Auditorio Municipal "Eva Perón".

Cronograma y temáticas

  • 20 de octubre: Las acciones de intervención del preventor en adicciones en la comunidad; su rol en la red de prevención y asistencia; el trabajo en terreno; el enlace comunitario y la articulación con los servicios de salud.
  • 27 de octubre: Estrategias de prevención comunitaria del consumo de sustancias; categorías progresivas de prevención; multidimensionalidad de la problemática; factores de riesgo y protección; y prácticas de consumo y cuidado.
  • 3 de noviembre: Nociones sobre el consumo de sustancias psicoactivas, características, mitos y verdades; consumos digitales y aspectos legales vinculados a la temática.
  • 17 de noviembre: Herramientas para el trabajo en terreno y estrategias de acercamiento comunitario.

Inscripción

La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo en red y brindar recursos a quienes, desde sus instituciones y espacios de participación, cumplen un papel importante en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de situaciones que requieren atención.

Inscribite con un click aquí

La inscripción y posterior participación en los dos módulos de capacitación, es requisito indispensable para que la organización que representa pueda postularse posteriormente a una línea de financiamiento para un proyecto preventivo local.

Proyectos presentados en la edición anterior

Tres instituciones recibieron aportes económicos para llevar adelante sus propuestas, con el acompañamiento del equipo municipal de Salud Mental y Adicciones: la Iglesia Cristiana Evangélica de Crespo, el Club Atlético Sarmiento y la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’.

  • "El club me cuida" – Club Atlético Sarmiento
    El proyecto propone la realización de talleres de psicología deportiva destinados a niños y adolescentes que forman parte de la institución. Desde el club manifestaron su agradecimiento por el aporte municipal y señalaron que trabajan con alrededor de 500 chicos de distintas edades. “Sabemos que existen muchas problemáticas y queremos brindarles a los adolescentes una herramienta más para acompañarlos en su desarrollo”, indicó Jorge Schwindt presidente del Club.
  • "Una luz en el barrio" – Iglesia Cristiana Evangélica de Crespo
    La propuesta se desarrollará en el barrio San Cayetano y está orientada a niños, adolescentes y sus familias. Desde la institución explicaron que el proyecto permitirá reforzar áreas en las que, por falta de profesionales, no siempre pueden intervenir con la profundidad necesaria, especialmente ante situaciones vinculadas al suicidio, dificultades de aprendizaje, violencia y adicciones.
    “Esto nos ayuda a involucrarnos como comunidad y a tejer una red de contención para que los chicos tengan un futuro más esperanzador. Agradecemos mucho este acompañamiento”, expresó Norberto Usinger representante de la Iglesia.
  • "Escuela Técnica Promotora de Salud" – Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José San Martín’
    La iniciativa, presentada por la tutora de la institución, contempla el desarrollo de distintas actividades destinadas a abordar problemáticas de salud mental que atraviesan a los estudiantes, promoviendo la prevención y el acompañamiento dentro del ámbito educativo.

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