Están abiertas las inscripciones para la capacitación de Preventores Comunitarios

La Municipalidad de Crespo y la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones organizan una nueva edición del Taller de Formación para Preventores Comunitarios. La propuesta busca fortalecer las capacidades locales, para promover una cultura del cuidado en torno a la salud mental y los consumos problemáticos, desde una perspectiva comunitaria y territorial.

La capacitación es gratuita, presencial y está destinada a integrantes de organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, barriales, deportivas y educativas que deseen incorporar herramientas y estrategias para abordar estas problemáticas en sus ámbitos de participación.

Cuatro encuentros

El taller se desarrollará en cuatro jornadas, con contenidos orientados al rol de los preventores, las estrategias de prevención comunitaria, el conocimiento sobre los consumos y las herramientas para el trabajo territorial.

El primer encuentro será el martes 20 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el Salón Auditorio Municipal "Eva Perón".

Cronograma y temáticas

20 de octubre: Las acciones de intervención del preventor en adicciones en la comunidad; su rol en la red de prevención y asistencia; el trabajo en terreno; el enlace comunitario y la articulación con los servicios de salud.

Las acciones de intervención del preventor en adicciones en la comunidad; su rol en la red de prevención y asistencia; el trabajo en terreno; el enlace comunitario y la articulación con los servicios de salud. 27 de octubre: Estrategias de prevención comunitaria del consumo de sustancias; categorías progresivas de prevención; multidimensionalidad de la problemática; factores de riesgo y protección; y prácticas de consumo y cuidado.

Estrategias de prevención comunitaria del consumo de sustancias; categorías progresivas de prevención; multidimensionalidad de la problemática; factores de riesgo y protección; y prácticas de consumo y cuidado. 3 de noviembre: Nociones sobre el consumo de sustancias psicoactivas, características, mitos y verdades; consumos digitales y aspectos legales vinculados a la temática.

Nociones sobre el consumo de sustancias psicoactivas, características, mitos y verdades; consumos digitales y aspectos legales vinculados a la temática. 17 de noviembre: Herramientas para el trabajo en terreno y estrategias de acercamiento comunitario.

Inscripción

La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo en red y brindar recursos a quienes, desde sus instituciones y espacios de participación, cumplen un papel importante en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de situaciones que requieren atención.

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La inscripción y posterior participación en los dos módulos de capacitación, es requisito indispensable para que la organización que representa pueda postularse posteriormente a una línea de financiamiento para un proyecto preventivo local.

Proyectos presentados en la edición anterior

Tres instituciones recibieron aportes económicos para llevar adelante sus propuestas, con el acompañamiento del equipo municipal de Salud Mental y Adicciones: la Iglesia Cristiana Evangélica de Crespo, el Club Atlético Sarmiento y la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’.