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Fútbol Femenino: segunda fecha en Paraná Campaña

El torneo clausura del fútbol chacarero organizado para la primera división tuvo acción durante el último sábado. 
Deportes31 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el último sábado con el segundo capítulo del torneo clausura perteneciente a la primera división femenina. 

Resultados

Zona 1
Cañadita 1-6 Unión
San Rafael 2-0 Arsenal
Viale FBC 1-2 Academia Crack

Zona 2
Independiente FBC 0-5 Litoral
Dep. Tuyango 0-0 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 1-0 Unión Agrarios

Zona 3
Juv. Unida 1-0 Atl. Hasenkamp
Libres: Dep. Bovril y Juv. Sarmiento

Posiciones

Zona 1
Unión 6
Academia Crack 6
San Rafael 3
Arsenal 1
Cañadita 1
Viale FBC 0

Zona 2
Litoral 6
Atl. María Grande 4
Unión Agrarios 3
Atl. Hernandarias 2
Dep. Tuyango 1
Independiente FBC 0

Zona 3
Dep. Bovril 3
Juv. Unida 3
Atl. Hasenkamp 0
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (3°)

Zona 1
Arsenal - Viale FBC
Academia Crack - Unión
San Rafael - Cañadita

Zona 2
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 3
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril

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