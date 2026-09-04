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Paraná Campaña: nuevo fin de semana de acción para todas las categorías

Durante este sábado 5, se disputará la 3° fecha para las categorías formativas y primera división femenina. Mientras que, el domingo, se jugará el 4° episodio en las tres categorías mayores. 
Deportes04 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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Parana Campaña futbol

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 5 será el turno de los gurises y mujeres de primera. Por su parte, Sub 17, Sub 20 y Primera División jugarán el próximo domingo 6. A continuación, el detalle de cada uno de los partidos. 

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1
Sarmiento Blanco - Sarmiento Rojo
Unión Verde - Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Arsenal - Viale FBC
Seguí FBC - Unión Blanco
Cultural Celeste - Cañadita

Zona 3
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna

Primera División Femenina

Zona 1
Arsenal - Viale FBC
Academia Crack - Unión
San Rafael - Cañadita

Zona 2
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 3
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril

Sub 17, Sub 20 y Primera División

Zona Sur
Unión de Crespo - Sarmiento
Viale FBC - Arsenal
Unión de Viale - Dep. Tabossi
Libre: Cultural

Zona Centro
Cañadita - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Seguí FBC
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Juv. Unida - Dep. Bovril
Libre: Unión FC

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