Paraná Campaña: nuevo fin de semana de acción para todas las categorías
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 5 será el turno de los gurises y mujeres de primera. Por su parte, Sub 17, Sub 20 y Primera División jugarán el próximo domingo 6. A continuación, el detalle de cada uno de los partidos.
Sub 11, Sub 13 y Sub 15
Zona 1
Sarmiento Blanco - Sarmiento Rojo
Unión Verde - Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Arsenal - Viale FBC
Seguí FBC - Unión Blanco
Cultural Celeste - Cañadita
Zona 3
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna
Primera División Femenina
Zona 1
Arsenal - Viale FBC
Academia Crack - Unión
San Rafael - Cañadita
Zona 2
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Zona 3
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril
Sub 17, Sub 20 y Primera División
Zona Sur
Unión de Crespo - Sarmiento
Viale FBC - Arsenal
Unión de Viale - Dep. Tabossi
Libre: Cultural
Zona Centro
Cañadita - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Seguí FBC
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Juv. Unida - Dep. Bovril
Libre: Unión FC