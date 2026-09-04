Paraná Campaña: nuevo fin de semana de acción para todas las categorías

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 5 será el turno de los gurises y mujeres de primera. Por su parte, Sub 17, Sub 20 y Primera División jugarán el próximo domingo 6. A continuación, el detalle de cada uno de los partidos.

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1

Sarmiento Blanco - Sarmiento Rojo

Unión Verde - Dep. Tabossi

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Arsenal - Viale FBC

Seguí FBC - Unión Blanco

Cultural Celeste - Cañadita

Zona 3

Litoral - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento

Unión FC - Dep. Bovril

Juv. Unida - Sauce de Luna

Primera División Femenina

Zona 1

Arsenal - Viale FBC

Academia Crack - Unión

San Rafael - Cañadita

Zona 2

Litoral - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 3

Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento

Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril

Sub 17, Sub 20 y Primera División

Zona Sur

Unión de Crespo - Sarmiento

Viale FBC - Arsenal

Unión de Viale - Dep. Tabossi

Libre: Cultural

Zona Centro

Cañadita - Atl. Hasenkamp

Juv. Sarmiento - Seguí FBC

Litoral - Atl. María Grande

Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Juv. Unida - Dep. Bovril

Libre: Unión FC