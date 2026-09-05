Boca no pudo aguantar y Gimnasia de Mendoza rescató un empate agónico ante su gente

Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza igualaron 2-2 este sábado en un partido de alto voltaje disputado en Mendoza. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos veces en ventaja, pero no consiguió cerrar el encuentro y el local rescató un punto en el final.

El Xeneize comenzó mejor y golpeó a los 16 minutos. Alan Velasco encontró una pelota suelta luego de una buena combinación con Brian Flores y Tomás Belmonte y sacó un remate preciso al ángulo para poner el 1-0.

La respuesta del Lobo llegó apenas tres minutos después. Santiago Sabatini recibió dentro del área, se acomodó ante la marca de Marco Pellegrino y definió con precisión para establecer el empate.

Zenón volvió a poner arriba a Boca

El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante toda la primera parte. Gimnasia tuvo algunas aproximaciones peligrosas, mientras que Boca también estuvo cerca del segundo con un remate de Zenón que fue desviado por Gonzalo Rigamonti.

A los 38 minutos, el conjunto visitante volvió a ponerse arriba. Brian Gorosito desbordó por la derecha, combinó de taco con Velasco y envió un buscapié que Kevin Zenón solamente tuvo que empujar debajo del arco.

Antes del descanso, Boca pudo ampliar la diferencia, pero el remate de Velasco terminó en el palo.

Gimnasia insistió hasta encontrar el empate

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar la igualdad y comenzó a arrinconar a Boca contra su área.

A los 12 minutos, Matías Recalde tuvo una ocasión inmejorable en un mano a mano con Agustín Montero, pero definió desviado. El local siguió presionando y finalmente encontró el empate a los 26 minutos.

Sabatini apareció para empujar un centro desde la derecha, tras un tiro libre ejecutado por Esteban Fernández. El tanto fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada y finalmente fue anulado.

Sin embargo, Gimnasia no bajó los brazos.

Esteban Fernández selló el 2-2

Cuando parecía que Boca se llevaba los tres puntos, el Lobo tuvo su premio en el tiempo agregado.

A los 48 minutos, un rechazo corto quedó en la puerta del área y Esteban Fernández aprovechó la oportunidad para sacar un remate que terminó en el fondo del arco de Montero.

El 2-2 desató el festejo del conjunto mendocino y cerró un partido que tuvo goles, oportunidades para ambos equipos y un desenlace cargado de emoción.

Boca volvió a dejar escapar una victoria que tuvo dos veces en sus manos, mientras que Gimnasia de Mendoza consiguió rescatar un empate sobre el cierre, cronicó Cadena3.