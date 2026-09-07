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Paraná Campaña: nuevo capítulo para los gurises

Durante el sábado 5, se desarrolló la tercera fecha correspondiente al torneo clausura del fútbol chacarero para Sub 11, Sub 13 y Sub 15. 
Deportes07 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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Union sub11 2026_05

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el último sábado con la tercera fecha correspondiente al torneo clausura. A continuación, el detalle. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Sarmiento Blanco 5-0 Sarmiento Rojo
Unión Verde 0-2 Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Arsenal 2-0 Viale FBC
Seguí FBC 0-4 Unión Blanco
Cultural Celeste 3-0- Cañadita

Zona 3
Litoral 0-1 Atl. María Grande
Unión Agrarios 1-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 2-2 Dep. Tuyango

Zona 4
Atl. Hasenkamp 5-0 Juv. Sarmiento
Unión FC 2-1 Dep. Bovril
Juv. Unida 3-0 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 9
Dep. Tabossi 6
Cultural Celeste 3
Sarmiento Rojo 0
Unión Verde 0

Zona 2
Cultural Blanco 9
Unión Blanco 6
Arsenal 6
Cañadita 3
Viale FBC 1
Seguí FBC 1

Zona 3
Atl. María Grande 7
Litoral 6
Unión Agrarios 4
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 2
Atl. Hernandarias 1

Zona 4
Atl. Hasenkamp 9
Dep. Bovril 6
Juv. Unida 6
Unión FC 3
Juv. Sarmiento 3
Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1
Sarmiento Blanco 0-0 Sarmiento Rojo
Unión Verde 4-1 Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Arsenal 5-1 Viale FBC
Seguí FBC 0-4 Unión Blanco
Cultural Celeste 13-0 Cañadita

Zona 3
Litoral 0-2 Atl. María Grande
Unión Agrarios 1-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 1-3 Dep. Tuyango

Zona 4
Atl. Hasenkamp 3-0 Juv. Sarmiento
Unión FC 0-2 Dep. Bovril
Juv. Unida 2-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 7
Sarmiento Rojo 4
Unión Verde 3
Dep. Tabossi 3
Cultural Celeste 0

Zona 2
Arsenal 9
Unión Blanco 6
Viale FBC 6
Cultural Blanco 6
Seguí FBC 0
Cañadita 0

Zona 3
Atl. María Grande 9
Dep. Tuyango 6
Unión Agrarios 6
Litoral 4
Independiente FBC 1
Atl. Hernandarias 0

Zona 4
Dep. Bovril 9
Juv. Inida 7
Atl. Hasenkamp 6
Sauce de Luna 1
Unión FC 1
Juv. Sarmiento 1

Resultados Sub 15

Zona 1
Sarmiento Blanco 1-2 Sarmiento Rojo
Unión Verde 4-0 Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Arsenal 1-9 Viale FBC
Seguí FBC 2-3 Unión Blanco
Cultural Celeste 7-2 Cañadita

Zona 3
Litoral 1-0 Atl. María Grande
Unión Agrarios 2-1 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 0-2 Dep. Tuyango

Zona 4
Atl. Hasenkamp 1-1 Juv. Sarmiento
Unión FC 0-3 Dep. Bovril
Juv. Unida 0-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 6
Cultural Celeste 6
Unión Verde 3
Sarmiento Rojo 3
Dep. Tabossi 0

Zona 2
Cultural Blanco 9
Viale FBC 7
Unión Blanco 7
Arsenal 3
Cañadita 0
Seguí FBC 0

Zona 3
Dep. Tuyango 9
Atl. María Grande 6
Unión Agrarios 6
Litoral 6
Atl. Hernandarias 0
Independiente FBC 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 7
Dep. Bovril 6
Sauce de Luna 6
Juv. Sarmiento 4
Unión FC 3
Juv. Unida 0

Próxima fecha (4°)

Zona 1
Sarmiento Rojo - Dep. Tabossi
Cultural Celeste - Unión Verde
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Seguí FBC - Arsenal
Viale FBC - Cañadita
Unión Blanco - Cultural Blanco

Zona 3
Unión Agrarios - Litoral
Atl. María Grande - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Independiente FBC

Zona 4
Unión FC - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Unida

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