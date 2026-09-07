Paraná Campaña: nuevo capítulo para los gurises

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el último sábado con la tercera fecha correspondiente al torneo clausura. A continuación, el detalle.

Resultados Sub 11

Zona 1

Sarmiento Blanco 5-0 Sarmiento Rojo

Unión Verde 0-2 Dep. Tabossi

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Arsenal 2-0 Viale FBC

Seguí FBC 0-4 Unión Blanco

Cultural Celeste 3-0- Cañadita

Zona 3

Litoral 0-1 Atl. María Grande

Unión Agrarios 1-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 2-2 Dep. Tuyango

Zona 4

Atl. Hasenkamp 5-0 Juv. Sarmiento

Unión FC 2-1 Dep. Bovril

Juv. Unida 3-0 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 9

Dep. Tabossi 6

Cultural Celeste 3

Sarmiento Rojo 0

Unión Verde 0

Zona 2

Cultural Blanco 9

Unión Blanco 6

Arsenal 6

Cañadita 3

Viale FBC 1

Seguí FBC 1

Zona 3

Atl. María Grande 7

Litoral 6

Unión Agrarios 4

Independiente FBC 4

Dep. Tuyango 2

Atl. Hernandarias 1

Zona 4

Atl. Hasenkamp 9

Dep. Bovril 6

Juv. Unida 6

Unión FC 3

Juv. Sarmiento 3

Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1

Sarmiento Blanco 0-0 Sarmiento Rojo

Unión Verde 4-1 Dep. Tabossi

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Arsenal 5-1 Viale FBC

Seguí FBC 0-4 Unión Blanco

Cultural Celeste 13-0 Cañadita

Zona 3

Litoral 0-2 Atl. María Grande

Unión Agrarios 1-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 1-3 Dep. Tuyango

Zona 4

Atl. Hasenkamp 3-0 Juv. Sarmiento

Unión FC 0-2 Dep. Bovril

Juv. Unida 2-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 7

Sarmiento Rojo 4

Unión Verde 3

Dep. Tabossi 3

Cultural Celeste 0

Zona 2

Arsenal 9

Unión Blanco 6

Viale FBC 6

Cultural Blanco 6

Seguí FBC 0

Cañadita 0

Zona 3

Atl. María Grande 9

Dep. Tuyango 6

Unión Agrarios 6

Litoral 4

Independiente FBC 1

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Dep. Bovril 9

Juv. Inida 7

Atl. Hasenkamp 6

Sauce de Luna 1

Unión FC 1

Juv. Sarmiento 1

Resultados Sub 15

Zona 1

Sarmiento Blanco 1-2 Sarmiento Rojo

Unión Verde 4-0 Dep. Tabossi

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Arsenal 1-9 Viale FBC

Seguí FBC 2-3 Unión Blanco

Cultural Celeste 7-2 Cañadita

Zona 3

Litoral 1-0 Atl. María Grande

Unión Agrarios 2-1 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 0-2 Dep. Tuyango

Zona 4

Atl. Hasenkamp 1-1 Juv. Sarmiento

Unión FC 0-3 Dep. Bovril

Juv. Unida 0-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 6

Cultural Celeste 6

Unión Verde 3

Sarmiento Rojo 3

Dep. Tabossi 0

Zona 2

Cultural Blanco 9

Viale FBC 7

Unión Blanco 7

Arsenal 3

Cañadita 0

Seguí FBC 0

Zona 3

Dep. Tuyango 9

Atl. María Grande 6

Unión Agrarios 6

Litoral 6

Atl. Hernandarias 0

Independiente FBC 0

Zona 4

Atl. Hasenkamp 7

Dep. Bovril 6

Sauce de Luna 6

Juv. Sarmiento 4

Unión FC 3

Juv. Unida 0

Próxima fecha (4°)

Zona 1

Sarmiento Rojo - Dep. Tabossi

Cultural Celeste - Unión Verde

Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2

Seguí FBC - Arsenal

Viale FBC - Cañadita

Unión Blanco - Cultural Blanco

Zona 3

Unión Agrarios - Litoral

Atl. María Grande - Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias - Independiente FBC

Zona 4

Unión FC - Atl. Hasenkamp

Juv. Sarmiento - Sauce de Luna

Dep. Bovril - Juv. Unida