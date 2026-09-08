Jean Paul Bernat Campeón Argentino U18

El joven, atleta de la Escuela Municipal de Crespo, logró el primer puesto en salto con garrocha registrando una marca de 3 metros y 70 centímetros. El podio se completó con: Fares Quevedo (Córdoba) con una marca de 3,20 m y Gino Menegozzi (Santa Fe) con 3,10 m.

El certamen nacional se realizó en la Pista de Atletismo ‘Profesora Yolanda Cantoni’, en Venado Tuerto (Santa Fe), el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Jean Paul Bernat integró la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER). En la competencia estuvo acompañado por su profesor Nicolás Bernat y por Aníbal Lanz (presidente de la FADER).

Agenda

-El sábado 12 y domingo 13 de septiembre se concretará el ‘27º Campeonato Nacional U16‘. La actividad se llevará adelante en San Luis. En la selección de la FADER están los deportistas de la Escuela Municipal de Crespo: Isabella Rau Zapata (competirá en lanzamiento del disco); Eleonora Schönfeld (salto en alto y 80 metros con vallas); Máximo Sotelo (lanzamiento del martillo) y Tiziano Martínez (100 metros con vallas).

-El jueves 17 y viernes 18 de septiembre se realizará la final provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos. Será en la ciudad de Concordia. La Escuela Municipal de Crespo estará representada por: Cándida Elsazer (200 metros llanos); Isabella Rau Zapata (competirá en lanzamiento del disco); Eleonora Schönfeld (salto en alto y 80 metros con vallas); Máximo Sotelo (lanzamiento del martillo) y Tiziano Martínez (100 metros con vallas).