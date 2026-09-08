La AFA define amistosos para la despedida de Messi en la próxima fecha FIFA

A una semana del impacto por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la AFA está organizando los próximos partidos amistosos de fecha FIFA que disputará la "Scaloneta", donde se enfrentará a Burkina Faso y Benín, en el país.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, la AFA aún no ha confirmado estos encuentros, ya que se espera una resolución del ente del fútbol mundial para definir si estos partidos serán considerados amistosos Clase A.

Además, la AFA está gestionando las sanciones de tres jugadores de la Albiceleste tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026: Leandro Paredes con 10 partidos, Nahuel Molina con siete y Thiago Almada con uno. Estas sanciones fueron aprobadas por la FIFA a raíz de la solicitud de la AFA para que puedan cumplirse en amistosos Clase A o en partidos oficiales.

Un aspecto crucial es que la FIFA no considera automáticamente los partidos que se realicen en Argentina como amistosos Clase A. Si no se validan como tales, los tres futbolistas no podrán descontar sus fechas de sanción.

Para evitar esta situación, la intención es que la ventana FIFA se lleve a cabo en el país. Si no se confirma, se analizarán modificaciones en el calendario.

Lionel Scaloni ya ha comenzado a evaluar a los convocados y planea realizar entre dos y tres amistosos en esta ventana, aunque tiene la opción de jugar hasta cuatro encuentros.

La Selección podría enfrentarse a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y a Benín el 6 de octubre, aunque aún se espera la oficialización de la AFA y la confirmación de la sede y el horario. Los estadios que se mencionan como posibles sedes son el Monumental de Buenos Aires y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.