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Paraná Campaña: cuarta fecha para las categorías teloneras

Se disputó un nuevo episodio para las categorías que juegan previo a la primera división. 
Deportes08 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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sarmiento sub17_septiembre 2026
Foto archivo

El último domingo 6, se disputó la cuarta fecha correspondiente a las categorías Sub 20 y Sub 17 del fútbol chacarero. A continuación, el detalle. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Viale FBC 0-0 
Unión de Crespo 2-1 Sarmiento
Unión de Viale 1-5 Dep. Tabossi
Libre: Cultural

Zona Centro
Litoral 1-0 Atl. María Grande
Juv. Sarmiento 0-0 Seguí FBC
Cañadita 4-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte
Unión Agrarios 1-1 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 3-1 Dep. Tuyango
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona Sur
Unión de Crespo 12
Dep. Tabossi 6
Sarmiento 6
Arsenal 4
Viale FBC 4
Cultural 3
Unión de Viale 3

Zona Centro
Litoral 12
Cañadita 7
Atl. Hasenkamp 6
Juv. Sarmiento 4
Atl. María Grande 3
Asoc. Diego Maradona 1
Seguí FBC 1

Zona Norte
Independiente FBC 9
Dep. Tuyango 7
Unión Agrarios 5
Dep. Bovril 4
Juv. Unida 4
Unión FC 3
Atl. Hernandarias 1

Resultados Sub 17

Zona Sur
Viale FBC 0-0
Unión de Crespo 2-0 Sarmiento
Unión de Viale 0-3 Dep. Tabossi
Libre: Cultural

Zona Centro
Juv. Sarmiento 2-0 Seguí FBC
Cañadita 1-5 Atl. Hasenkamp
Litoral 3-2 Atl. María Grande
Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Independiente 1-1 Dep. Tuyango
Unión Agrarios 3-1 Atl. Hernandarias
Libre: Unión FC

Próxima fecha (5°)

Zona Sur
Cultural - Viale FBC
Dep. Tabossi - Arsenal
Unión de Viale - Unión de Crespo
Libre: Sarmiento

Zona Centro
Atl. María Grande - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Litoral
Seguí FBC - Asoc. Diego Maradona
Libre: Cañadita

Zona Norte
Dep. Bovril - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Unida
Dep. Tuyango - Unión FC
Libre: Unión Agrarios

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