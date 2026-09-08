Paraná Campaña: cuarta fecha para las categorías teloneras
El último domingo 6, se disputó la cuarta fecha correspondiente a las categorías Sub 20 y Sub 17 del fútbol chacarero. A continuación, el detalle.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Viale FBC 0-0
Unión de Crespo 2-1 Sarmiento
Unión de Viale 1-5 Dep. Tabossi
Libre: Cultural
Zona Centro
Litoral 1-0 Atl. María Grande
Juv. Sarmiento 0-0 Seguí FBC
Cañadita 4-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Unión Agrarios 1-1 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 3-1 Dep. Tuyango
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Libre: Unión FC
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 12
Dep. Tabossi 6
Sarmiento 6
Arsenal 4
Viale FBC 4
Cultural 3
Unión de Viale 3
Zona Centro
Litoral 12
Cañadita 7
Atl. Hasenkamp 6
Juv. Sarmiento 4
Atl. María Grande 3
Asoc. Diego Maradona 1
Seguí FBC 1
Zona Norte
Independiente FBC 9
Dep. Tuyango 7
Unión Agrarios 5
Dep. Bovril 4
Juv. Unida 4
Unión FC 3
Atl. Hernandarias 1
Resultados Sub 17
Zona Sur
Viale FBC 0-0
Unión de Crespo 2-0 Sarmiento
Unión de Viale 0-3 Dep. Tabossi
Libre: Cultural
Zona Centro
Juv. Sarmiento 2-0 Seguí FBC
Cañadita 1-5 Atl. Hasenkamp
Litoral 3-2 Atl. María Grande
Libre: Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Independiente 1-1 Dep. Tuyango
Unión Agrarios 3-1 Atl. Hernandarias
Libre: Unión FC
Próxima fecha (5°)
Zona Sur
Cultural - Viale FBC
Dep. Tabossi - Arsenal
Unión de Viale - Unión de Crespo
Libre: Sarmiento
Zona Centro
Atl. María Grande - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Litoral
Seguí FBC - Asoc. Diego Maradona
Libre: Cañadita
Zona Norte
Dep. Bovril - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Unida
Dep. Tuyango - Unión FC
Libre: Unión Agrarios