Paraná Campaña: cuarta fecha para las categorías teloneras

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El último domingo 6, se disputó la cuarta fecha correspondiente a las categorías Sub 20 y Sub 17 del fútbol chacarero. A continuación, el detalle.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Viale FBC 0-0

Unión de Crespo 2-1 Sarmiento

Unión de Viale 1-5 Dep. Tabossi

Libre: Cultural

Zona Centro

Litoral 1-0 Atl. María Grande

Juv. Sarmiento 0-0 Seguí FBC

Cañadita 4-0 Atl. Hasenkamp

Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte

Unión Agrarios 1-1 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 3-1 Dep. Tuyango

Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 12

Dep. Tabossi 6

Sarmiento 6

Arsenal 4

Viale FBC 4

Cultural 3

Unión de Viale 3

Zona Centro

Litoral 12

Cañadita 7

Atl. Hasenkamp 6

Juv. Sarmiento 4

Atl. María Grande 3

Asoc. Diego Maradona 1

Seguí FBC 1

Zona Norte

Independiente FBC 9

Dep. Tuyango 7

Unión Agrarios 5

Dep. Bovril 4

Juv. Unida 4

Unión FC 3

Atl. Hernandarias 1

Resultados Sub 17

Zona Sur

Viale FBC 0-0

Unión de Crespo 2-0 Sarmiento

Unión de Viale 0-3 Dep. Tabossi

Libre: Cultural

Zona Centro

Juv. Sarmiento 2-0 Seguí FBC

Cañadita 1-5 Atl. Hasenkamp

Litoral 3-2 Atl. María Grande

Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte

Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril

Independiente 1-1 Dep. Tuyango

Unión Agrarios 3-1 Atl. Hernandarias

Libre: Unión FC

Próxima fecha (5°)

Zona Sur

Cultural - Viale FBC

Dep. Tabossi - Arsenal

Unión de Viale - Unión de Crespo

Libre: Sarmiento

Zona Centro

Atl. María Grande - Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp - Litoral

Seguí FBC - Asoc. Diego Maradona

Libre: Cañadita

Zona Norte

Dep. Bovril - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Juv. Unida

Dep. Tuyango - Unión FC

Libre: Unión Agrarios