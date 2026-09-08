Ciberseguridad y prevención: una charla abierta para toda la comunidad de Aldea María Luisa

El avance de la tecnología y la creciente utilización de dispositivos electrónicos también plantean nuevos desafíos para los usuarios. Con el objetivo de brindar herramientas de prevención y generar un espacio para despejar dudas e intercambiar experiencias, la Municipalidad de Aldea María Luisa organizó una charla debate sobre ciberseguridad y uso seguro de dispositivos.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Gianluca Luchesi, responsable del área de Comunicación de la Municipalidad de Aldea María Luisa, explicó que la propuesta surgió a partir de una problemática que consideran cada vez más presente en la comunidad.

“Cada vez estamos más inmersos en la tecnología en nuestra vida cotidiana. Nos facilita muchas cosas, pero también aparecen los riesgos y los peligros que hay que tener en cuenta siempre”, señaló Luchesi.

Si bien inicialmente la actividad había sido pensada especialmente para adultos mayores, desde el municipio decidieron ampliar la convocatoria, teniendo en cuenta que los riesgos vinculados a la tecnología alcanzan a personas de todas las edades.

“Está abierto a todas las edades. En primera instancia lo pensamos para adultos mayores, porque son los que más están expuestos a estos mensajes peligrosos o que generan dudas, pero obviamente estamos todos expuestos”, indicó.

Una problemática presente en la comunidad

Desde la Municipalidad de Aldea María Luisa señalaron que la realización de la charla responde a la necesidad de abordar una problemática que ya ha generado preocupación entre los vecinos.

Luchesi explicó que se han registrado situaciones relacionadas con este tipo de riesgos y que, en distintas oportunidades, desde la localidad se difundieron contenidos preventivos para advertir a la población.

“Nos pareció pertinente generar este tipo de espacios, más bien de intercambio, para sacarse dudas y compartir experiencias”, sostuvo.

En ese sentido, la propuesta no se limitará a una exposición teórica, sino que buscará generar un ámbito de participación. La posibilidad de que los asistentes puedan plantear situaciones que hayan vivido o consultar sobre determinadas prácticas permitirá abordar la problemática desde experiencias concretas.

“Obviamente la experiencia práctica es mejor para entender esta problemática y tomarle peso a lo que está generando hoy día”, remarcó el responsable de Comunicación.

Cuándo y dónde será la actividad

La charla se realizará este jueves 10 de septiembre, a las 17.00, en el Salón de Usos Múltiples de Aldea María Luisa, ubicado en calle Victoria 235.

La disertación estará a cargo de Alejandro Gringhelli, de la ciudad de Paraná, quien se desempeña como desarrollador de software y es técnico universitario en programación.

La actividad será abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa. Los interesados solamente deberán acercarse al lugar el día de la charla.

Según explicó Luchesi a Estación Plus Crespo, el encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un corte intermedio.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar, especialmente teniendo en cuenta que conocer los principales riesgos y aprender a reconocer situaciones sospechosas constituye una herramienta fundamental para desenvolverse de manera más segura en el entorno digital.