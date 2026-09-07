Aumentaron las consultas por cuadros respiratorios: las recomendaciones de Salud Pública

En las últimas semanas los hospitales y centros de salud han registrado un aumento en las consultas por cuadros respiratorios. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó las acciones preventivas entre las que destacan la vacunación, mantener ventilados los ambientes y estar atentos a los síntomas para consultar a tiempo.

Entre las principales herramientas de prevención, se destaca la importancia de mantener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional, ya que permiten disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves. A ello se suman hábitos cotidianos como ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferentemente con el pliegue del codo, y evitar compartir objetos de uso personal, prácticas que contribuyen a reducir la circulación de los virus respiratorios. Además, se recomienda evitar la automedicación y el consumo de remedios caseros sin indicación profesional.

Ante síntomas como congestión, dolor de garganta o tos, se recomienda permanecer en el hogar, mantener una adecuada hidratación y seguir la evolución del cuadro. En cambio, si aparece fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un importante decaimiento, se debe realizar una consulta médica sin demoras, al establecimiento de salud más cercano.

También se recomienda evitar los lugares cerrados, poco ventilados y con alta concentración de personas, con el objetivo de disminuir la transmisión de las infecciones respiratorias. En particular, se aconseja que las niñas y los niños que presenten fiebre, tos, congestión o malestar general permanezcan en sus hogares, a fin de favorecer su recuperación y reducir la posibilidad de contagiar a otras personas.

Continúa la vacunación contra el VSR

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la causa principal de internaciones por infecciones respiratorias agudas en bebés menores de un año. Por lo tanto, la campaña preventiva está dirigida a las embarazadas que se encuentren cursando entre las 32 y 36 semanas y seis días de gestación, con el objetivo de brindar una protección inmunológica temprana y efectiva a los recién nacidos, resguardándolos especialmente durante los periodos de mayor circulación y transmisión de agentes patógenos.

La dosis, incorporada de forma gratuita y obligatoria al calendario nacional, se encuentra disponible sin necesidad de indicación médica en todos los vacunatorios de la provincia, y se continuará aplicando a la población objetivo durante todo el mes de septiembre