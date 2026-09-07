Un padre entregó una tumbera que enterró su hijo adolescente

En horas de la tarde de este lunes, personal de Comisaría Primera de La Paz, se hizo presente en un domicilio del Barrio Milagrosa Norte; a raíz de un llamado solicitando presencia policial.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que al llegar, un hombre de 43 años hizo entrega de un arma de fuego de fabricación casera, tipo “tumbera”. Manifestó haberla encontrado enterrada en el patio de su vivienda, y señaló como posible tenedor a su hijo, un adolescente de 17 años.

El elemento de peligro, fue formalmente secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía de La Paz, quedando las actuaciones a cargo de la dependencia interviniente.