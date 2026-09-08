Falleció un anciano luego de ser rescatado en un incendio en Paraná

La víctima fatal tenía 87 años. Estaba internado en el Hospital San Martín, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

El foco ígneo ocurrió durante la madrugada del domingo. Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná fue movilizada hasta calle D’Agostino 1969, a raíz del incendio registrado en la vivienda.

Al arribar al lugar, los bomberos iniciaron rápidamente las tareas correspondientes para controlar el fuego, evitar su propagación y brindar seguridad en el sector.

Como consecuencia del humo generado por el incendio, dos personas mayores resultaron afectadas por inhalación de humo, siendo asistidas y posteriormente derivadas al Hospital San Martín para su evaluación y atención médica.

Las personas internadas era un matrimonio longevo. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció este martes el hombre de 87 años, identificado como Carlos Rubén Clotet. Permanece internada, en tanto, la mujer de 85 años que también sufrió lesiones por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

El día del incendio, los bomberos realizaron tareas de extinción, enfriamiento, ventilación y control preventivo de la vivienda, verificando posteriormente las condiciones de seguridad del lugar. Se supo luego que la falla en una heladera podría haber originado el fuego.

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