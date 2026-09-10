El plan de la AFA para la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con un plan para hacer que el astro Lionel Messi tenga su despedida de la Selección argentina ante su público.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde la entidad le propondrán formar parte de la convocatoria para los próximos amistosos del representativo nacional, a disputarse en el estadio Monumental, de River, y en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en las próximas semanas.

La fecha FIFA se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, con posibilidad para realizar hasta cuatro amistosos, aunque se espera que el vigente subcampeón del mundo dispute entre dos y tres encuentros preparatorios.

Con fechas y rivales por confirmar, la AFA espera tentar a Lionel Messi para jugar sus últimos partidos con el seleccionado argentino ante su gente, en una fecha FIFA que promete ser emotiva y estar cargada de homenajes.

El astro argentino sería invitado a ser parte de dos partidos que se disputarían sobre suelo nacional, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes, con rivales que aún no se confirmaron pero serían, en principio, Burkina Faso y Benín, de África.

Entre estos posibles rivales, el más destacado es Burkina Faso, con una amplia trayectoria en la Copa Africana de Naciones, en la que fueron subcampeones en 2013 y se quedaron con la medalla de bronce en 2017, a pesar de arrastrar dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Por su lado, el seleccionado beninés disputó apenas cinco de estos certámenes continentales, con unos cuartos de final en 2019 como su mejor resultado.

Así, desde la AFA se busca extender, aunque sea por dos partidos más, el extenso y exitoso ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, a la que ayudó a bordarle su tercera estrella y con la que también ganó dos Copas América y una Finalissima, desde su debut en 2005 hasta la fecha en la que anunció su retiro, el lunes 31 de agosto de este año.

Agencia NA