google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Di María despejó todas las dudas: "No me voy a retirar"

El referente de Rosario Central habló en Arroyo Seco, llevó tranquilidad sobre su futuro y aseguró que está “más que feliz” en el club. También se refirió a la reacción.
Deportes09 de septiembre de 2026

google

ebedca7c-8579-4fe2-bdb3-389722340201

Ángel Di María brindó este miércoles una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco y despejó las dudas sobre su futuro. El referente de Rosario Central fue contundente al asegurar: “No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz”. Además, contó que volvió al fútbol argentino para disfrutar y destacó el nivel de competencia del torneo.

El campeón del mundo también buscó llevar tranquilidad a los hinchas de Central y aseguró que el equipo atraviesa un buen momento, pese a las últimas eliminaciones. “La ilusión que tenía la gente con la Libertadores era la misma que teníamos nosotros”, explicó. En ese sentido, remarcó que en el fútbol argentino “cualquiera le gana a cualquiera” y pidió entender que no siempre es posible ganar, aunque destacó el crecimiento que tuvo el club en los últimos años.

Di María también habló de los objetivos que todavía tiene por delante el conjunto auriazul. Mencionó el campeonato y la Supercopa Internacional, cuya final disputará Central ante Estudiantes, y aseguró que el plantel trabaja partido a partido. “Volví porque quiero seguir siendo campeón, quiero seguir ganando cosas y seguir metiendo a Central en copas”, afirmó, al tiempo que destacó la cantidad de hinchas que acompañaron al equipo durante la Copa Libertadores.

En cuanto a su estado físico, contó que la pubalgia todavía le genera molestias, aunque aseguró que se siente cada vez mejor y que trabaja día a día para recuperarse. Además, se refirió al gesto que tuvo con el vendedor de camisetas que había sufrido un robo y contó que fue su esposa quien le propuso ayudarlo. “Estoy más que feliz acá y ojalá que sea por muchísimo tiempo”, cerró Di María, dejando en claro que su intención es continuar disfrutando del fútbol y de su presente en Rosario Central.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
De Noni Natalia

Fundación LAR fortalece sus acciones ambientales, sociales y de capacitación

Estación Plus Crespo
Crespo09 de septiembre de 2026
La Fundación de La Agrícola Regional formalizó un convenio de cooperación institucional para desarrollar el Corredor Verde Crespo–Aldea San Juan y poner en valor ambiental, histórico y social parte del predio. Otras iniciativas: primera Cruzada Protésica, talleres de herramientas financieras y capacitaciones en oficios.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo