Di María despejó todas las dudas: "No me voy a retirar"

Ángel Di María brindó este miércoles una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco y despejó las dudas sobre su futuro. El referente de Rosario Central fue contundente al asegurar: “No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz”. Además, contó que volvió al fútbol argentino para disfrutar y destacó el nivel de competencia del torneo.

El campeón del mundo también buscó llevar tranquilidad a los hinchas de Central y aseguró que el equipo atraviesa un buen momento, pese a las últimas eliminaciones. “La ilusión que tenía la gente con la Libertadores era la misma que teníamos nosotros”, explicó. En ese sentido, remarcó que en el fútbol argentino “cualquiera le gana a cualquiera” y pidió entender que no siempre es posible ganar, aunque destacó el crecimiento que tuvo el club en los últimos años.

Di María también habló de los objetivos que todavía tiene por delante el conjunto auriazul. Mencionó el campeonato y la Supercopa Internacional, cuya final disputará Central ante Estudiantes, y aseguró que el plantel trabaja partido a partido. “Volví porque quiero seguir siendo campeón, quiero seguir ganando cosas y seguir metiendo a Central en copas”, afirmó, al tiempo que destacó la cantidad de hinchas que acompañaron al equipo durante la Copa Libertadores.

En cuanto a su estado físico, contó que la pubalgia todavía le genera molestias, aunque aseguró que se siente cada vez mejor y que trabaja día a día para recuperarse. Además, se refirió al gesto que tuvo con el vendedor de camisetas que había sufrido un robo y contó que fue su esposa quien le propuso ayudarlo. “Estoy más que feliz acá y ojalá que sea por muchísimo tiempo”, cerró Di María, dejando en claro que su intención es continuar disfrutando del fútbol y de su presente en Rosario Central.