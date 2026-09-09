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En Crespo se replicará el Sirenazo Nacional de Bomberos Voluntarios este jueves

El cuartel local se sumará a la convocatoria nacional a las 10:00. La actividad forma parte de un reclamo por los recursos y fondos necesarios para el funcionamiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Crespo09 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Bomberos Crespo

La Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo informó a Estación Plus Crespo que este jueves 10 de septiembre, a las 10:00, el cuartel local se sumará al Sirenazo Nacional de Bomberos Voluntarios.

La iniciativa se desarrollará de manera simultánea en cuarteles de distintos puntos del país y tiene como objetivo visibilizar un reclamo vinculado con los recursos y fondos necesarios para garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Desde la institución aclararon que, durante el desarrollo de la actividad, la guardia permanecerá activa y las emergencias serán atendidas con normalidad.

Por este motivo, desde Bomberos Voluntarios de Crespo solicitaron a los medios locales colaborar con la difusión de la información para evitar preocupación entre los vecinos: el sonido de las sirenas previsto para las 10:00 no estará relacionado con una emergencia.

La convocatoria se enmarca así en una acción nacional de los cuerpos de bomberos voluntarios para expresar públicamente sus demandas y poner en conocimiento de la comunidad la situación del sistema.

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