Se aprobó la instalación de un crematorio para mascotas en el futuro "Parque del Recuerdo"

Con 10 votos afirmativos -ausencia del concejal Beltrán Cepeda-, el Concejo Deliberante de la ciudad, aprobó en la noche de este miércoles, por vía de excepción, el permiso para desarrollar en un punto específico de la jurisdicción municipal, la actividad de crematorio para mascotas.

Según presenció Estación Plus Crespo, la solicitud fue formulada por la empresa fúnebre Lindt SRL, en el marco del proyecto "Parque del Recuerdo y Crematorio para pequeños, medianos y grandes animales”, que se emplazará a la vera de la ex Ruta 131, tramo que une Crespo con Aldea San Juan, en el éjido, zona no urbanizable.

Crespo no tenía hasta el momento regulado un espacio para ese tipo de actividad o prestación de servicio, habida cuenta de la inexistencia de la misma. La firma adelantó que llevaría adelante la inversión de adquisición del lugar y acondicionamiento, en la medida que resulte factible la puesta en marcha de la actividad, por lo que resultaba necesaria la aprobación del Concejo Deliberante.

La empresa Lindt fundamentó al formular la petición, que “Parque del Recuerdo busca ofrecer un entorno destinado a preservar la memoria y brindar a las familias un espacio para recordar a quienes formaron parte significativa de sus vidas".

"Las mascotas y los animales de compañía ocupan un lugar significativo en la vida cotidiana de numerosas familias, constituyendo vínculos afectivos que trascienden la mera convivencia y que los integran como parte de la vida familiar y comunitaria", señalaron los creadores del proyecto y dieron cuenta también, que "en las últimas décadas, se ha producido un cambio en las formas de vinculación entre las personas y los animales de compañía, observándose un crecimiento sostenido en su incorporación a la vida familiar. En los hogares de la ciudad de Crespo se registra la presencia de, al menos, un animal de compañía, evidenciándose una expansión de esta tendencia, conforme a las estimaciones del Área de Salud Animal".

Registró Estación Plus Crespo que la concejal Glenda Khin, sostuvo a instancias de pedir el voto de acompañamiento: "Nos tenemos que referir a la ordenanza marco, que es la 106 del año 2025, que en la tabla de usos para actividades y servicios varios, no menciona crematorios de ningún tipo, donde se podría encuadrar. Si no está prohibido, se infiere como permitido. Por eso vamos a someter a votación el permiso de uso del suelo. La habilitación del proyecto pasa por otros canales administrativos y sus controles correspondientes".

No obstante, se refirió al espíritu del proyecto empresarial: "Según las características de nuestra población, nos estamos volcando a tener mascotas en nuestro domicilio. Todos sabemos que la concepción ha cambiado un poco respecto de años atrás y esto implica también nuevas decisiones para tratar estos nuevos desafíos. La Municipalidad viene trabajando hace muchos años en la tenencia responsable, se ve un cambio en la tendencia, respecto a la valoración de los animales y con ello, la aparición de nuevos servicios. Se apunta que este servicio tiene que ver con la memoria y el afecto", dijo Khin.

La edil comentó que el tema fue analizado en Comisión de Planeamiento y en Comisión General, obteniendo dictámen favorable. La postura fue refrendada con los votos.