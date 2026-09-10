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“Crespo te Abraza” invita a una charla sobre adicciones y recuperación

La Asociación Civil Crespo te Abraza realizará el viernes 18 de septiembre una charla abierta a personas que atraviesan situaciones de consumo, familiares y vecinos interesados en conocer más sobre el proceso de recuperación. 
Crespo10 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Nuñez Aldo
Aldo Núñez, integrante de Asociación Civil Crespo te Abraza

La actividad estará a cargo de Guillermo Bachilieri, quien compartirá su experiencia personal de adicción y recuperación.

La Asociación Civil Crespo te Abraza llevará adelante una charla sobre adicciones y recuperación el próximo viernes 18 de septiembre, desde las 14:00, en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Crespo.

Según informó a Estación Plus Crespo Aldo Núñez, integrante de la organización, la propuesta estará a cargo de Guillermo Bachilieri, quien llegará desde Bahía Blanca para compartir su experiencia personal vinculada con el consumo de drogas y el proceso de recuperación.

“Desde Bahía Blanca nos trae su historia, su lucha y esperanza”, explicó Núñez al referirse al objetivo de la actividad.

Una mirada más amplia sobre las adicciones

Desde la asociación señalaron que el encuentro no estará centrado únicamente en el consumo de drogas, sino que buscará abordar las distintas situaciones que atraviesan tanto quienes padecen una adicción como su entorno.

No solamente hablará de la adicción a las drogas, sino todo lo que conlleva ese proceso. Creemos que será una charla muy provechosa”, sostuvo Núñez en diálogo con Estación Plus Crespo.

En ese sentido, la convocatoria está dirigida tanto a personas que actualmente se encuentran atravesando una situación de consumo como a familiares y allegados, además de cualquier vecino que quiera interiorizarse sobre la problemática y conocer una experiencia de recuperación.

La actividad se plantea como un espacio para escuchar una historia en primera persona y reflexionar sobre las dificultades que implica transitar una adicción, así como sobre las posibilidades de recuperación.

Inscripciones y consultas

Quienes deseen participar pueden comunicarse para obtener mayor información o realizar su inscripción al 343 570 2407.

La charla se desarrollará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 14:00, en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Crespo.

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