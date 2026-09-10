Prevención del suicidio: la importancia de hablar, escuchar y acompañar

En este marco, es fundamental recordar que pedir ayuda, escuchar y acompañar también son formas de prevenir. La Municipalidad de Crespo acerca diferentes espacios y dispositivos destinados al cuidado de la salud mental, la prevención y el acompañamiento de personas y familias.

El intendente Marcelo Cerutti manifestó la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental, adicciones y prevención del suicidio, y valoró que nuestra ciudad cuente con un Centro Integral de Salud Mental y Adicciones. “Antes, el tema de la salud mental y particularmente el suicidio no se hablaba. Se vio que es más efectivo hablar, poner las problemáticas arriba de la mesa y buscar soluciones”, señaló.

En relación con la prevención del suicidio, remarcó la necesidad de que quienes atraviesan una situación de crisis sepan dónde consultar y encontrar acompañamiento. “Cualquiera puede estar atravesado por esto. Siempre hay un apoyo, una mano que se puede dar. Eso es lo que tenemos que transmitir”, sostuvo Cerutti y precisó que se trata de una problemática transversal que requiere el compromiso de toda la comunidad.

La psicóloga Sabrina Angresano (del equipo de Área de Salud Mental y Adicciones del Municipio) destacó que el trabajo de prevención del suicidio se desarrolla durante todo el año y que, durante este mes, se reforzarán las acciones con propuestas como la Juegoteca Barrial de Emociones y el Rincón de Escucha Itinerante, que también trabaja en instituciones educativas.

Además, remarcó la importancia de acompañar a las familias y personas que se acercan al espacio de primera escucha por situaciones vinculadas con la salud mental o los consumos. “La franja etaria más compleja en relación con el suicidio es la de 15 a 29 años. Por eso apuntamos especialmente a esta población, sin descuidar a los niños y adultos”.

Una línea provincial para escuchar y acompañar

A nivel provincial funciona la campaña ‘Decilo. Hablemos de suicidio’, una iniciativa que busca visibilizar la problemática, fomentar la prevención y concientizar sobre la importancia del diálogo abierto y el acceso a recursos de salud mental.

Uno de los principales recursos de prevención es la Línea 135, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, todos los días del año, que brinda una primera escucha y orientación.

Angresano aclaró que este servicio está dirigido no solo a quienes atraviesan una situación de crisis, sino también a familiares, docentes y personas que necesitan orientación para acompañar a alguien cercano. “Hay profesionales del otro lado que están escuchando, orientando y articulando con los centros de salud y el hospital, para que cada persona pueda recibir el abordaje que necesita”, concluyó.

Espacios municipales para acompañar

En Crespo hay diferentes programas y dispositivos que buscan acompañar a las personas en distintas etapas y situaciones de la vida.

Este año se inauguró el edificio donde funciona el Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, un espacio que reúne distintas propuestas de atención y acompañamiento.

La Dra. Alejandra Dubs del Área de Salud explicó que el Centro no está destinado a la atención de urgencias, sino que cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja junto a psicólogos y profesionales de psiquiatría para brindar acompañamiento a los que lo necesitan. “Desde que se abrió este espacio estamos viniendo a familiares, pacientes y personas que se sienten angustiadas o tristes. Escucharlos y acompañarlos es muy importante”, señaló.

En este sentido, remarcó la importancia de que la comunidad conozca este lugar y sepa que puede acercarse para pedir orientación y encontrar una escucha profesional. “Queremos mostrar este lugar a Crespo para que la gente sepa que puede acercarse”, expresó.

Actualmente allí funcionan el Espacio de Primera Escucha en Salud Mental y Adicciones, el Consultorio sobre Consumo Problemático, el Espacio de Orientación Familiar y el taller semanal ‘Padres en Acción’.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, en Corrientes 1684, entre Rodríguez Peña y Roque Sáenz Peña.

Para solicitar turnos, se puede enviar un WhatsApp al 54 9 3434 64-8838.

Acompañar a las familias y fortalecer la crianza

El Espacio de Orientación Familiar brinda asesoramiento, contención y herramientas para afrontar diferentes situaciones de la dinámica familiar, la comunicación, los vínculos, los límites, la crianza y otras problemáticas que pueden atravesar a las familias.

A través de ‘Padres en Acción’ se generan espacios de encuentro y reflexión para madres, padres y responsables del cuidado de niños y adolescentes, abordando temas como la comunicación familiar, la regulación emocional, los límites con afecto, el uso de la tecnología y la construcción de vínculos saludables.

También funciona la Juegoteca Barrial de Emociones, una propuesta lúdica e itinerante que utiliza el juego como herramienta para que niños y niñas puedan reconocer, expresar y regular sus emociones, promoviendo el bienestar y la socialización.

Espacios para jóvenes

Para adolescentes y jóvenes se desarrollan diferentes propuestas de encuentro, escucha y orientación.

‘Mi Espacio Joven’ ofrece un lugar para compartir, expresarse y conversar sobre temas como emociones, vínculos, consumo problemático, ESI, bullying y redes sociales.

Por su parte, ‘Intensamente Online’ trabaja junto a las escuelas sobre el uso responsable de la tecnología, ciberbullying, grooming y otras situaciones vinculadas al entorno digital, promoviendo herramientas para el cuidado y la construcción de redes de apoyo.

El Rincón de ‘Escucha Itinerante’ es un espacio que funciona dentro de las escuelas secundarias para brindar información, orientación y acompañamiento profesional a adolescentes en relación a distintas problemáticas que atraviesan.

Salud mental y prevención de consumos

El Espacio de Primera Escucha en Salud Mental y Adicciones ofrece acompañamiento, contención y orientación a personas atravesadas por estas problemáticas, así como también a sus familias y amigos.

El Consultorio Ambulatorio de Consumo Problemático brinda un espacio terapéutico y un seguimiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada persona.

A partir del trabajo en red con otras instituciones, se brinda el Dispositivo Grupal de Recuperación, destinado a acompañar los procesos de recuperación y fortalecer las redes de apoyo. El Municipio facilita el traslado y acompañamiento de quienes participan del Grupo de Recuperación de Adicciones de Libertador San Martín.

A estas propuestas se suman los grupos psicoeducativos para varones y mujeres, que generan espacios de reflexión, aprendizaje y fortalecimiento de recursos personales y sociales.

Atención psicológica gratuita

La Municipalidad también brinda atención psicológica gratuita en los centros de salud, ofreciendo espacios seguros y confidenciales para acompañar el cuidado de la salud mental y afrontar diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’

España 748 | Tel. 4951160 (int. 237) | WhatsApp: 3434050027

Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’

Mendoza 855 | Tel. 4951160 (int. 216) | WhatsApp: 3434574434

Centro de Salud Municipal ‘San Miguel’

Los Reseros y Linares Cardozo | Tel. 4951160 (int. 235) | WhatsApp: 3434678470

Para consultas y orientación sobre salud mental y adicciones también se puede acudir a la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en 25 de Mayo 907, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00. Teléfono: 4951160, interno 105.