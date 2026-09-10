Tercera sesión del Concejo Deliberante Juvenil: nuevas propuestas para la ciudad

En esta oportunidad, la sesión se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Secundaria N.º 60 ‘Bicentenario de Crespo’, donde los concejales juveniles presentaron y debatieron distintas iniciativas vinculadas con necesidades y propuestas para la comunidad.

Durante la jornada se votaron por unanimidad los proyectos del Instituto Sagrado Corazón: la regulación y el establecimiento de normas para las plataformas electrónicas destinadas al servicio de transporte privado de personas, y organizar y declarar de Interés Municipal la Semana de la Juventud.

También se trataron en Comisión general tres proyectos de ordenanza, elaborados por estudiantes de diferentes instituciones educativas:

Escuela Secundaria N.º 74 ‘Prof. Walter Heinze’ : presentó una propuesta para mejorar la accesibilidad para los transeúntes en los puentes peatonales ferroviarios , buscando favorecer una circulación más segura e inclusiva.

: presentó una propuesta para mejorar la , buscando favorecer una circulación más segura e inclusiva. Escuela Secundaria N.º 60 ‘Bicentenario de Crespo’ : elevó un proyecto para la creación de un Registro Digital Municipal de Adoptantes y Animales en Adopción , con el objetivo de facilitar y promover la adopción responsable de animales de compañía.

: elevó un proyecto para la creación de un , con el objetivo de facilitar y promover la adopción responsable de animales de compañía. Instituto Comercial Crespo D-33: presentó el proyecto de creación del programa ‘Joven Embajador Crespense’, destinado a seleccionar anualmente a un estudiante de nivel secundario para acceder a una beca completa de intercambio cultural internacional.

Cada propuesta refleja la capacidad de los jóvenes para observar su entorno, identificar necesidades y pensar soluciones concretas para la comunidad.

A través del Concejo Deliberante Juvenil, los estudiantes no solo conocen de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas, sino que también encuentran un espacio para participar, debatir, proponer y ser protagonistas de la construcción de la ciudad que quieren.