google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Tercera sesión del Concejo Deliberante Juvenil: nuevas propuestas para la ciudad

Concejo Deliberante Juvenil llevó adelante su tercera sesión ordinaria de la edición 2026, una propuesta educativa impulsada por la Municipalidad de Crespo que promueve a los estudiantes secundarios en la vida democrática y comunitaria de la ciudad.
Crespo al día10 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

20260907-05-HCD-Juvenil-1280x640

En esta oportunidad, la sesión se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Secundaria N.º 60 ‘Bicentenario de Crespo’, donde los concejales juveniles presentaron y debatieron distintas iniciativas vinculadas con necesidades y propuestas para la comunidad.

Durante la jornada se votaron por unanimidad los proyectos del Instituto Sagrado Corazón: la regulación y el establecimiento de normas para las plataformas electrónicas destinadas al servicio de transporte privado de personas, y organizar y declarar de Interés Municipal la Semana de la Juventud.

También se trataron en Comisión general tres proyectos de ordenanza, elaborados por estudiantes de diferentes instituciones educativas:

  • Escuela Secundaria N.º 74 ‘Prof. Walter Heinze’: presentó una propuesta para mejorar la accesibilidad para los transeúntes en los puentes peatonales ferroviarios, buscando favorecer una circulación más segura e inclusiva.
  • Escuela Secundaria N.º 60 ‘Bicentenario de Crespo’: elevó un proyecto para la creación de un Registro Digital Municipal de Adoptantes y Animales en Adopción, con el objetivo de facilitar y promover la adopción responsable de animales de compañía.
  • Instituto Comercial Crespo D-33: presentó el proyecto de creación del programa ‘Joven Embajador Crespense’, destinado a seleccionar anualmente a un estudiante de nivel secundario para acceder a una beca completa de intercambio cultural internacional.

Cada propuesta refleja la capacidad de los jóvenes para observar su entorno, identificar necesidades y pensar soluciones concretas para la comunidad.

A través del Concejo Deliberante Juvenil, los estudiantes no solo conocen de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas, sino que también encuentran un espacio para participar, debatir, proponer y ser protagonistas de la construcción de la ciudad que quieren.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
De Noni Natalia

Fundación LAR fortalece sus acciones ambientales, sociales y de capacitación

Estación Plus Crespo
Crespo09 de septiembre de 2026
La Fundación de La Agrícola Regional formalizó un convenio de cooperación institucional para desarrollar el Corredor Verde Crespo–Aldea San Juan y poner en valor ambiental, histórico y social parte del predio. Otras iniciativas: primera Cruzada Protésica, talleres de herramientas financieras y capacitaciones en oficios.
perra

Salvaje ataque de 5 rottweilers terminaron con la vida de "María"

Estación Plus Crespo
Crespo09 de septiembre de 2026
-IMÁGENES SENSIBLES- Una Pastor Alemán murió agonizando por las gravísimas lesiones que le provocaron perros vecinos, en un desaforado comportamiento y tras romper el cerco perimetral. "Hice la denuncia, me asesoré con un abogado e iré hasta las últimas consecuencias", dijo la propietaria en medio del dolor por la pérdida de su mascota y dimensionando el peligro en la zona.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo