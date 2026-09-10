Precisan cuál será la intervención de Bomberos Voluntarios ante eventuales tormentas y lluvias copiosas

En el salón del cuartel de Bomberos Voluntarios, se desarrolló una reunión ampliada de Defensa Civil, de la que fueron partícipes varias instituciones que eventualmente podrían estar colaborando en la asistencia a vecinos afectados por el fenómeno climático.

"Se está buscando reactivar las reuniones de Defensa Civil, principalmente ahora que aparece la posibilidad de que se presente el fenómeno El Niño. La idea es minimizar los efectos, articular el trabajo entre los distintos organismos que conformamos este espacio, para hacer las tareas en conjunto y coordinadamente", dijo Pablo Schwindt, Jefe de Cuerpo Activo a Estación Plus Crespo.

En cuanto al alcance de la labor bomberil dentro de esta estructura, precisó: "Bomberos no cuenta con bolsas de arena, eso es disposición del municipio, tanto el personal para hacer el reparto como la provisión en sí misma. Sí en caso de una tormenta, y que un árbol obstruya una vía de la ciudad, que sea de primera necesidad -como para llegar a un centro asistencial o salir de la ciudad-, estamos colaborando con nuestra motosierra, para hacer el despeje. Lo propio si existe un peligro en una vivienda. Si son situaciones que no implican urgencia, corresponde al área de Parques y Paseos de la Municipalidad hacer la limpieza. En lo que respecta a situaciones de anegamiento dentro de los domicilios, podemos sacar agua con las motobombas. Se concurre y empezamos a trabajar en la mitigación del daño".

El bombero destacó la importancia de "tomar conciencia" y estar atentos a la información oficial que se suministra a modo de anticipo o advertencia: "Es esencial que la gente no saque la basura cuando estamos próximos a fuertes lluvias, que mantengan limpios los desagües de las casas, las canaletas. Y para ello, es fundamental respetar las alertas meteorológicas. Por ahí, con una pala podemos hacer un pequeño desvío y evitar también que nos ingrese agua. Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde lo individual. Siempre informamos las alertas en las redes de Bomberos Voluntarios, a través de los distintos medios de comunicación de la ciudad, para prevenir. Tienen un plazo estipulado y hay que esperar que pase el evento, para evitar sufrir alguna consecuencia", explicó Schwindt.