Este domingo “Con corazón y voz”: una tarde para celebrar la música y los encuentros

Este domingo 13 de septiembre, a las 17:00, se llevará adelante una nueva edición del tradicional Encuentro de Coros de Adultos Mayores ‘Con corazón y voz’.

El encuentro tendrá lugar en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, con entrada libre y gratuita. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Crespo, alcanza este año su 16ª edición y reunirá a destacadas agrupaciones corales provenientes de distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

A lo largo de la jornada, los coros compartirán sus interpretaciones y experiencias, en una celebración que encuentra en la música un espacio para el encuentro, la expresión y el disfrute colectivo.

El municipio y el Coro de Adultos Mayores ‘Sueño del alma’ – Crespo invitan a toda la comunidad a participar y disfrutar de una tarde especial, donde las voces se encuentran para celebrar la música, los vínculos y la cultura.