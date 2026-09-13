Discrepancia de concejales ante el espíritu de la nueva ordenanza de pastos altos

El proyecto de ordenanza referido al mantenimiento y desmalezado de cualquier tipo de inmueble en la ciudad de Crespo, fue aprobado por mayoría, no sin antes un intercambio de consideraciones entre los ediles.

Presenció Estación Plus Crespo que la fundamentación inicial estuvo a cargo del presidente del bloque Frente Crespo Nos Une, José Cena, quien expresó: "Nos está remitiendo este proyecto el Poder Ejecutivo, más precisamente elaborado por las Áreas de Legales y del Juzgado de Faltas, con la finalidad y el espíritu de lograr prevención y convivencia urbana. Y, sobre todo, para mantener la salubridad, la seguridad y la higiene en la vía pública. Esta ordenanza es quizás, similar a la que en su momento hemos tratado con respecto a las veredas y el tratamiento que se aprobó sobre su uso; donde se generaron una serie de reglas, que el vecino debía cumplir para la convivencia pública. En este caso también, los funcionarios que lo elaboraron tienen el espíritu de conservar el estado de cuidado de la vía pública; entendiendo que el terreno afectado, no solamente es el descuido malo para sí, sino también para los terrenos vecinos, para su cuadra, para su manzana, es decir, en definitiva, para el barrio".

"Nosotros estaríamos brindando en este caso, una herramienta al municipio, un poco más actualizada que la Ordenanza 63/19, que vamos a derogar con la presente", apuntó el edil.

Haciendo un análisis a grandes rasgos del contenido de la nueva normativa, el concejal Cena sostuvo: "Dentro del articulado, establece una gradualidad en las faltas. Una falta leve es por una altura de 30 centímetros de la maleza. Una falta grave se considera cuando ya tiene más de 70 centímetros, y a su vez, se detecta acumulación de residuos y chatarras, que afectan no solamente a la estética del vecindario, sino que también pone en riesgo la salud del vecindario. Establece una gradualidad de las sanciones. Obviamente, que en el espíritu de quienes han elaborado esta ordenanza, no está el estar sancionando a los vecinos, sino que solamente hacer algo como para que esto se cumpla correctamente. Primero se va a labrar un acta, una vez identificado el problema, -ya sea por denuncia de algún vecino o por control municipal propio-. La confección está estipulada dentro de la ordenanza, y si alguna de las pautas no se llevara adelante adecuadamente, hasta inclusive, se prevé que queda anulada. Las sanciones se establecen en litros de nafta, y una gradualidad en la reincidencia, entendiendo que los vecinos que reinciden son un porcentaje mínimo, y que se da por causalidades que se pueden presentar en determinados casos".

La concejal Nancy Eichhorn, del Frente Más para Entre Ríos, avaló la necesidad de un marco regulatorio actualizado, pero disintió en algunos aspectos incluidos: "Es cierto que resulta importante que el Ejecutivo cuente con una normativa que le permita mantener la ciudad ordenada, que le permita también ejercer controles. A nosotros nos había hecho un poco de ruido algunas de las modificaciones; con respecto a la escala de cálculo de las sanciones, hay una diferencia importante entre los terrenos baldíos y las edificaciones, las partes construidas. Cuando uno saca cuenta de los montos, pareciera que hay un interés recaudatorio más que ordenativo y de cuidado del orden".

"Sí es interesante que haya un Registro de Infractores", valoró la concejal justicialista y agregó: "También hicimos hincapié y pedimos revisar junto a la Jueza de Faltas, el punto en el que nosotros (como concejales) le otorgamos al Departamento Ejecutivo facultades para ingresar a inmuebles privados a desmalezar. Es cierto que se nos explicó que se van a agotar las instancias de aviso y notificación por escrito, por correo electrónico, antes de tomar la decisión, y que va a ser ante medidas extremas, cuando realmente signifiquen problemas para los vecinos, o una amenaza a la salud de la cuadra, del vecindario. Creemos igualmente, que es el punto más sensible quizás. No hablamos de cuánto se podía especificar, si se podía quizás hacer alguna reformulación en la redacción de ese artículo, para que quede más claro. Para nosotros, es importante que no solamente esta gestión, sino las que vienen también, tengan una normativa que les permita trabajar con tranquilidad y atender a los vecinos. Entendemos que es nuestra responsabilidad acompañar estos tipos de proyectos. Pero, bueno, quería hacer mención un poquito a estos puntos, esta cuestión que roza la inviolabilidad del domicilio privado; ser cuidadosos en eso, porque una vez que se empiece a aplicar la ordenanza, es la facultad que nosotros le estamos dando al Ejecutivo. Confiamos en que la reglamentación de esta ordenanza va salir bien", concluyó.

El nuevo texto normativo se pasó a votación, previa intervención del concejal Sebastián Ramírez -Frente Crespo Nos Une-, que a raíz de los dichos del bloque opositor, manifestó: "Estuvo la Jueza de Faltas, porque nos interesamos tanto los concejales del oficialismo como de la oposición, en sacarnos algunas dudas con respecto a esto de la propiedad privada y las sanciones. Obviamente, que sabemos que el espíritu no es recaudatorio. Fue muy clara la Jueza de Faltas cuando nos dio las explicaciones".

El concejal también refirió una conversación entre sus pares, sosteniendo que "acordamos que si había algo que cambiar, estaban abiertas las posibilidades de cambiar la redacción. Antes de que se apruebe la ordenanza, se dio la posibilidad. Quiero quiero expresar esto, porque si bien lo presentan como duda, como algo que le hace ruido, en realidad tuvo la oportunidad de decir '¿puedo cambiar algo en la ordenanza?, que a nosotros por ahí nos preocupa'. Y no se hizo. Siempre estuvo abierta la oportunidad y la posibilidad de cambiarlo. Si no se hizo, es como que está bien, o se asume que está bien", concluyó.