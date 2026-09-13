Fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario: comienza la preparación en Crespo

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo comenzó a transitar los preparativos para una de las celebraciones centrales de su calendario religioso: la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el padre Rubén Schmidt confirmó que la novena preparatoria comenzará el lunes 28 de septiembre, dando paso a distintas actividades tradicionales que acompañan la celebración.

“Estamos dando inicio ya a la novena preparatoria para el 7 de octubre”, señaló el sacerdote, quien también destacó que el tiempo previo a la fiesta suele transcurrir rápidamente. En ese sentido, invitó a la comunidad a comenzar a vivir con anticipación este período de preparación.

Las actividades tradicionales

Durante la novena se desarrollarán distintas propuestas características de la parroquia. Entre ellas se encuentran el Rosario de la Aurora, actividades de novena destinadas a los niños y la celebración de dos misas por la tarde durante la semana previa, de acuerdo con lo anticipado por Schmidt.

El sacerdote explicó a Estación Plus Crespo que se trata de actividades que año tras año forman parte de la preparación comunitaria para la fiesta patronal y que buscan involucrar a distintos sectores de la comunidad.

Las misioneras de manzana ya recorren los hogares

La preparación comenzó incluso antes del inicio formal de la novena. Según explicó el padre Schmidt, desde el 15 de agosto las misioneras de manzana se encuentran visitando los hogares de la comunidad.

Durante esas visitas llevan información relacionada con la celebración y acompañan la tradicional visita de las imágenes de la Virgen, como parte del camino previo hacia la novena y la fiesta patronal.

“Ya están preparando a la comunidad toda para la novena y para la fiesta”, explicó el sacerdote en declaraciones a Estación Plus Crespo.

De esta manera, la parroquia Nuestra Señora del Rosario comienza a intensificar las actividades que desembocarán el 7 de octubre, jornada en la que la comunidad de Crespo celebrará a su patrona.