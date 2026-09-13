Defensa Civil: Crespo fortalece el trabajo preventivo y coordinado ante el fenómeno climático de “El niño”

El encuentro tuvo como eje principal profundizar las acciones preventivas y coordinar el trabajo entre los diferentes organismos frente a la posibilidad de que el fenómeno climático pronosticado bajo la denominación ‘El Niño’ genere períodos de mayores precipitaciones durante los próximos meses.

Estas reuniones tienen como objetivo anticiparse a posibles contingencias, minimizar sus efectos y establecer criterios de actuación para que las instituciones y organismos involucrados puedan responder de manera conjunta y coordinada.

En este sentido, Cerutti destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio y planificación: “El objetivo es compartir y acordar entre todos cuál es la dinámica que podemos utilizar ante una eventualidad. Es una tarea principalmente preventiva”, señaló.

Durante la reunión se repasaron las acciones que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad, entre ellas la limpieza y mantenimiento de desagües pluviales, cunetas, alcantarillas, arroyos, puentes y cruces. También se analizaron los puntos que requieren mayor monitoreo ante abundantes precipitaciones en períodos cortos y se destacó el trabajo conjunto con Vialidad Nacional en sectores vinculados a las rutas nacionales 12 y 131 que circundan a nuestra ciudad.

Además, se revisó la planificación ante una eventual contingencia y los participantes compartieron experiencias y recomendaciones desde el rol de cada organismo. También se planteó fortalecer la articulación con Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos e incorporar a próximas reuniones a representantes de aldeas y comunas cercanas, para ampliar la coordinación y capacidad de respuesta en la región.





Del encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Crespo (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante), Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’, Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, Radio Club Crespo, empresas prestadoras de servicios esenciales y otros actores vinculados a la prevención y respuesta ante emergencias.

Recomendaciones para cuidar entre todos el sistema sanitario de nuestra ciudad

La prevención para evitar el anegamiento de viviendas y cuidar el sistema sanitario de la ciudad es una responsabilidad comunitaria. Por eso es fundamental que cada vecino crespense también tome los recaudos correspondientes para que no se produzcan obstrucciones en el escurrimiento del agua:

-Mantener limpias las canaletas y los desagües pluviales de las viviendas.

-Tener realizadas las conexiones pluviales (canaletas) hacia el cordón cuneta.

-Al sistema cloacal solo deben estar conectadas las cañerías sanitarias.

-No tirar desechos sanitarios (pañales, toallitas húmedas) o prendas de vestir en el sistema cloacal. Esos elementos deben colocarse en las bolsas de residuos y dejarlos en los cestos los días en los que se realiza la recolección domiciliarios separada en origen.

-Ante inconvenientes que puedan surgir o dudas que tenga el vecino, es importante que se comunique al número de teléfono de mesa de entrada de la Municipalidad de Crespo, 4951160.