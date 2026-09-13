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Cayó un allanamiento a la casa y lo descubrieron detrás del freezer

Un hombre -reincidente en su comportamiento- fue detenido en Barrio Guadalupe. La Policía intervino en resguardo de potenciales situaciones de peligros y en cumplimiento de un mandato judicial.  
Crespo13 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Una situación bastante particular, movilizó a los uniformados este fin de semana, concluyendo con la detención de una persona.

El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "El viernes último, se tomó conocimiento de que un ciudadano de 38 años, estaría merodeando en Barrio Guadalupe, más precisamente con presencia en un domicilio sobre el cual tiene prohibición de acercamiento, por tratarse de la vivienda de quien oportunamente formalizó una denuncia por Violencia de Género en su contra".

El funcionario explicó que "en el marco de las recorridas prevencionales, una dotación mantuvo una entrevista con la mujer de 35 años, quien ostenta las medidas de protección en su favor, que negó haber tenido contacto alguno con el ciudadano en cuestión". Asimismo, apuntó que "en la ocasión se mostró renuente a las consultas, y negó a los funcionarios la posibilidad de acceso al inmueble para una constatación".

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El subcomisario indicó las diligencias puestas en marcha: "Con prioridad en evitar situaciones de peligro que pudieran surgir para con la denunciante, ante la presunción de eventual incumplimiento, el Juzgado de Paz con competencia en Familia de Crespo intervino en coordinación con la Fiscalía de Género en turno, a cargo de la Dra. Constanza Bessa, quien libró una orden de allanamiento para la finca".

En horas de la noche del sábado, personal de la dependencia local procedió al diligenciamiento de la medida: "encontrando en el interior de la vivienda al denunciado con medidas restrictivas vigentes, quien se hallaba oculto en una de las habitaciones, detrás de un freezer. Inmediatamente se procedió a su aprehensión", confirmó Salva. 

Conforme la manda judicial, fue trasladado por un móvil de Comisaría Crespo hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando alojado, por el supuesto delito de Desobediencia Judicial.

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