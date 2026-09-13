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Descubierto "hombreando bolsa", pero sustraída de un Hospital

Ahora deberá afrontar una causa penal de "Hurto por Escalamiento", tras haber sido detectado en flagrancia por la Policía. 
Policiales/Judiciales13 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Personal policial que estaba de patrullaje en Paraná, cuando recorría calle Pascual Palma, fue advertido por un transeúnte, de que momentos antes había visualizado a un individuo ingresar a la zona en construcción del Hospital San Martín. Lo habría hecho tras saltar una reja, comportamiento que generó sospechas.

De acuerdo con el relato del testigo, el hombre fue observado saliendo del predio, con una bolsa de cal de 25 kilos.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que con las características de vestimenta y fisonomía aportadas, se implementó una búsqueda por las inmediaciones, logrando interceptar al sospechoso cargando el elemento sustraído.

La Fiscalía en turno dispuso la detención del sujeto y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales; mientras que el material recuperado, fue restituido al personal del nosocomio.

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