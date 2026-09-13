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Una mujer tuvo actitudes violentas frente a un domicilio y fue apresada

Ya le habían impuesto medidas de restricción, por lo que quedó detenido por Desobediencia Judicial en Flagrancia.
Policiales/Judiciales13 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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El Comando Radioeléctrico de Diamante fue alertado de la existencia de una mujer que se encontraba molestando e insultado a los moradores de una vivienda, siendo renuente a alejarse del domicilio. La policía constató que sobre la misma pesan medidas restrictivas dispuestas desde el Juzgado de Familia de Diamante.

En el lugar, los uniformados constatan la situación, siendo puesta en conocimiento al Ministerio Público Fiscal en turno, que ordenó la inmediata detención de la mujer de 32 años, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Bajo los cargos de Desobediencia Judicial en Flagrancia, fue alojada en Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante, continuándose con los pasos procesales de estilo.

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