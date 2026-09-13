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Dos automóviles chocaron en el ingreso a Ramírez

El siniestro se produjo entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno, sobre Ruta Nacional 12 y avenida República de Entre Ríos.
Policiales/Judiciales13 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Un accidente de tránsito movilizó a la policía de General Ramírez hasta uno de los ingresos a la localidad, más precisamente en Ruta Nacional 12 y Avda. República de Entre Ríos, donde habían impactado dos vehículos.

Se informó a Estación Plus Crespo que se vieron involucrados un Peugeot 207, conducido por un ciudadano de 31 años; y un Fiat Uno, conducido por un joven de 27 años de edad.

"Conforme a la información recabada por el personal policial en el lugar, el conductor del Peugeot transitaba de norte a sur y al momento de ingresar a la localidad, es alcanzado por el Fiat Uno y colisionado en la parte trasera", precisó la Jefatura Departamental Diamante. 

Las partes manifestaron encontrarse en buen estado de salud, no siendo necesaria la atención por parte del personal de salud.

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