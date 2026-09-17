Estafa con un falso beneficio de PAMI: engañaron a una mujer y transfirió $400.000

Una estafa con un falso beneficio de PAMI fue denunciada por una mujer de 75 años en Chajarí, quien perdió $400.000 luego de recibir un llamado telefónico en el que le ofrecieron supuestamente una computadora. La víctima siguió las indicaciones del interlocutor, gestionó un crédito mediante la aplicación del Banco Nación y posteriormente transfirió el dinero.

La denuncia fue presentada el martes en la Comisaría N° 1 de Chajarí. De acuerdo con la información conocida, la mujer recibió una comunicación en su teléfono celular y la persona que se encontraba del otro lado de la línea aseguró que llamaba en representación de PAMI.

Durante la conversación, el supuesto representante le informó sobre un presunto beneficio mediante el cual podía acceder a una computadora. A partir de allí, comenzó a darle diferentes instrucciones para operar desde su teléfono móvil.

Solicitó un crédito y transfirió $400.000

Mediante las indicaciones recibidas, la mujer ingresó a la aplicación BNA+ del Banco Nación y solicitó un crédito. Posteriormente, realizó una transferencia por un total de $400.000 hacia una cuenta bancaria indicada por quien efectuaba el llamado.

La víctima advirtió posteriormente que había sido engañada y decidió presentarse ante la Policía para denunciar lo sucedido. En su exposición aportó información relacionada con la cuenta bancaria hacia la cual había enviado los fondos.

Según se indicó, el dinero fue transferido a una cuenta registrada a nombre de José Ernesto Pierobon. En la denuncia también quedaron asentados datos correspondientes al CUIT y CBU de la cuenta receptora, información que podrá ser analizada en el marco de la investigación para determinar el recorrido del dinero y establecer responsabilidades, indicó Chajarí al Día.