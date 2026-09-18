Incendio de vegetación fue controlado por Bomberos de Crespo

Según se informó desde Bomberos Voluntarios de Crespo, a Estación Plus Crespo, el aviso fue recibido a las 16:52 del jueves 17 de septiembre, dando cuenta de un incendio de vegetación en la continuidad de calle Florentina Gómez Miranda.

Ante la situación, una dotación integrada por cinco bomberos se desplazó hasta el sector. El personal realizó tareas de extinción y control del foco ígneo, evitando que el fuego avanzara hacia sectores cercanos.

Una vez controlada la situación y finalizadas las tareas de enfriamiento y control, los bomberos regresaron al cuartel, dando por concluida la intervención.

No se informaron personas afectadas ni otros daños asociados al hecho.