Incendio de vegetación fue controlado por Bomberos de Crespo
Crespo18 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
El foco ígneo se registró durante la tarde del jueves en la continuidad de calle Florentina Gómez Miranda, en el sector final de la ciudad. Una dotación de cinco bomberos trabajó en el lugar para extinguir las llamas y evitar su propagación.
Según se informó desde Bomberos Voluntarios de Crespo, a Estación Plus Crespo, el aviso fue recibido a las 16:52 del jueves 17 de septiembre, dando cuenta de un incendio de vegetación en la continuidad de calle Florentina Gómez Miranda.
Ante la situación, una dotación integrada por cinco bomberos se desplazó hasta el sector. El personal realizó tareas de extinción y control del foco ígneo, evitando que el fuego avanzara hacia sectores cercanos.
Una vez controlada la situación y finalizadas las tareas de enfriamiento y control, los bomberos regresaron al cuartel, dando por concluida la intervención.
No se informaron personas afectadas ni otros daños asociados al hecho.
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