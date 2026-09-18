Paritaria estatal suspendida: El Gobierno confirmó un aumento del 3,5% y continuará trabajando en una mejora salarial

La medida contempla un incremento del 3,5% remunerativo para los haberes de septiembre, tomando como base Agosto, que se liquidará de inmediato para no demorar el cobro a los trabajadores mientras continúa el diálogo paritario.

Desde el Gobierno remarcaron que la discusión salarial se da en un contexto que exige responsabilidad y prudencia, condicionado por la actividad económica, los ingresos tributarios y el escenario nacional. "Entre Ríos no es una isla. Trabajamos para que cada propuesta sea responsable, sostenible y posible de cumplir", señalaron.

El Ejecutivo destacó que las paritarias se mantienen abiertas desde el inicio de la gestión, con diálogo permanente con los gremios, y que en los próximos días continuará el análisis de las cuentas provinciales para retomar la negociación la semana próxima.

De esta manera, el Gobierno garantiza el pago del 3,5% remunerativo sin dilaciones y mantiene abierta la búsqueda de una mejora salarial dentro de las posibilidades reales de la Provincia.

El comunicado de UPCN

La Comisión Directiva de UPCN resolvió esta mañana no asistir a la audiencia paritaria convocada para hoy por la Secretaría de Trabajo y pedir que las negociaciones continúen en un marco de respeto y responsabilidad.

El Gobierno anticipó ayer cuál es el aumento para septiembre. Entonces, ¿qué va a cambiar esta reunión paritaria? Puede haber buenas intenciones. Pero si no hay discusión, no hay paritaria.

No vamos a asistir para que nuestra presencia sea interpretada como un gesto de apoyo a la decisión del Gobierno. Si ese es el aumento que pueden dar, que el Gobierno asuma el compromiso y lo liquide. No queremos reuniones intrascendentes que no sumen una expectativa real para los trabajadores. No sirve estirar la agonía.

Esto no significa que no podamos dialogar ni seguir las negociaciones para alcanzar una verdadera recomposición salarial. No hay ningún problema en juntarnos nuevamente cuando exista una agenda que permita discutir también las distorsiones salariales, códigos específicos o medidas que lleven alivio o tranquilidad a miles de compañeros.

El momento es muy duro y, frente a la responsabilidad de ser el gremio mayoritario, no vamos a dar innecesariamente una señal de acompañamiento, cuando sabemos que el deterioro en los sueldos es una realidad que se repite en la mayoría de los organismos.

UPCN siempre está dispuesto al debate. Debatir no es resignar. Al contrario: es abrir el camino para defender los derechos de los trabajadores.

Pero para eso necesitamos una verdadera paritaria: con reglas claras, funcionarios con poder de negociación y dispuestos a buscar soluciones.

En ese marco, también es necesario poner un límite a la conducta que viene sosteniendo la conducción de ATE. No se puede utilizar la paritaria como escenario para el protagonismo mediático, tergiversar la información y atacar permanentemente a UPCN con acusaciones ligeras en la prensa, sospechas infundadas y agravios que en muchos casos adquieren un tono personal.

Esas prácticas desvirtúan la discusión que verdaderamente importa y terminan confundiendo a los compañeros y a la opinión pública. La paritaria no puede quedar sometida a disputas gremiales y electoralistas, ni mucho menos al oportunismo de una dirigencia que parece no entender la profundidad de la crisis.

Por eso hacemos un llamado al máximo responsable de la Secretaría de Trabajo para que deje de hacerse el distraído frente al permanente ninguneo a nuestra organización y que bajo su perfil conciliador habilite en silencio conductas antisindicales por parte de la conducción de ATE o de sus referentes, algunas graves y otras que tienen por fin provocar sin medir las consecuencias.

No asistir hoy no corta el diálogo. Estamos dispuestos a seguir haciendo los mayores esfuerzos para reconocer la enorme tarea que realizan nuestros trabajadores estatales, porque todavía falta mucho para llegar a fin de año.

El rechazo de ATE y las duras críticas a la conducción de UPCN

En diálogo con esta Agencia, tras confirmarse la postergación de las negociaciones, el Secretario General de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, manifestó el malestar del sindicato frente a la postura adoptada por el gremio mayoritario y la decisión de las autoridades provinciales.

"Recién nos comunicaron de suspender hasta próximo aviso. Salió una nota de UPCN diciendo que no asistirá con críticas a ATE. Parece que no se hacen cargo de ser el gremio amigo del Gobierno y que han dejado de lado a nuestra institución de toda participación por el solo motivo de pensar distinto y solicitar salarios dignos", recriminó con severidad el dirigente.

Desde el entorno de ATE remarcaron que el faltazo de UPCN funcionó como el detonante para frenar la instancia institucional de debate, dejando a las representaciones de los trabajadores sin el espacio legal para cuestionar la pauta oficial ni exigir mejoras superiores al porcentaje otorgado por el Ejecutivo.

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