Un cliente estafó a una farmacia de Libertador San Martín, se arrepintió y devolvió el dinero con una carta

La carta y el dinero recibido en la farmacia

Una situación poco habitual se registró en una farmacia de Libertador San Martín, donde un cliente que había retirado productos tras presentar un comprobante de transferencia falso decidió, cuatro meses después, reconocer lo ocurrido y devolver el dinero.

El episodio se había producido aproximadamente cuatro meses atrás. En aquella oportunidad, la persona realizó una compra de artículos de perfumería o medicamentos y presentó un supuesto comprobante de transferencia como constancia de pago. Con esa acreditación, pudo retirarse del establecimiento.

Sin embargo, al día siguiente, el personal de la farmacia constató que la transferencia nunca había ingresado a la cuenta del comercio y advirtió que se trataba de un comprobante falso.

El caso tuvo un desenlace inesperado el pasado martes. La encargada de turno recibió un sobre cerrado que contenía una carta anónima y $200.000 en efectivo.

En la misiva, la persona reconoció lo sucedido, pidió disculpas y manifestó su arrepentimiento por el hecho.

Valeria Freitas, farmacéutica del establecimiento, contó a Canal 9 Litoral que ya no recuerdan con precisión cuánto había sido el monto de aquella compra, aunque estiman que el dinero recibido ahora incluso supera el valor de la pérdida original.

Según relató Freitas, la lectura de la carta generó una fuerte reacción entre quienes trabajan en el lugar. “Al leer la carta, la verdad que nos puso la piel de gallina”, expresó..

La farmacéutica decidió contar públicamente lo ocurrido no solamente por la particularidad del episodio, sino también para poner en valor el gesto de quien reconoció su accionar, manifestó su arrepentimiento y buscó reparar económicamente el perjuicio ocasionado.

El caso, que comenzó con una estafa mediante un comprobante de pago falso, terminó de una manera que sorprendió a los trabajadores de la farmacia: con una disculpa anónima y la devolución del dinero.