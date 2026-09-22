Terrenos sociales: el Municipio de Crespo inicia la verificación de los datos declarados

En diálogo con Estación Plus Crespo, la coordinadora de Acción Social del Municipio, Soledad Maitenon, explicó que uno de los pasos centrales será la realización de visitas domiciliarias, con el objetivo de constatar la situación declarada al momento de la inscripción.

Visitas domiciliarias para constatar la información

Maitenon remarcó que la inscripción al programa tuvo carácter de declaración jurada, por lo que ahora se buscará verificar que la información aportada coincida con la realidad de cada grupo familiar.

“Las visitas domiciliarias son una de las cosas muy importantes para poder constatar lo que cada uno declaró en la inscripción”, explicó la funcionaria a Estación Plus Crespo.

De esta manera, el proceso posterior al sorteo no se limita al resultado obtenido en la instancia de selección, sino que contempla distintas etapas de revisión antes de avanzar hacia la adjudicación definitiva.

También se deberá presentar documentación

Paralelamente a las visitas, los inscriptos deberán completar la documentación requerida por el programa.

Maitenon aclaró que quienes todavía no cuentan con toda la documentación solicitada tendrán un plazo adicional, establecido por ordenanza, para poder presentarla ante la Oficina de Desarrollo Humano.

En ese sentido, llevó tranquilidad a quienes aún no hayan reunido la totalidad de los documentos, ya que el procedimiento contempla un período para completar la presentación requerida.

La evaluación final estará a cargo de la Comisión de Vivienda

Una vez cumplidas estas instancias, el proceso continuará con la intervención de la Comisión de Vivienda, integrada por representantes de distintos sectores del Municipio.

Según detalló Maitenon, participan de esta comisión concejales del oficialismo y de la oposición, personal de Catastro y representantes del área Legal, entre otros actores vinculados al procedimiento.

La comisión tendrá a su cargo la revisión de la información reunida durante las distintas etapas, con el objetivo de evaluar que los requisitos establecidos para el programa se encuentren cumplidos.

Así, luego del sorteo de los 50 terrenos sociales, el Municipio de Crespo avanza ahora con una etapa de verificación de datos, visitas domiciliarias y presentación de documentación, antes de la evaluación correspondiente por parte de la Comisión de Vivienda.