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Alumnos del Instituto Comercial Crespo impulsan una colecta solidaria para una comunidad guaraní

Los alumnos de 5º año organizan una campaña para reunir juguetes, artículos de librería y alimentos no perecederos que serán entregados durante un viaje educativo a Misiones. Las donaciones se reciben hasta este jueves 24 de septiembre en la institución.
Crespo22 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Los alumnos de 5º año del Instituto Comercial Crespo (ICC) llevan adelante una colecta solidaria destinada a una comunidad guaraní que visitarán durante el tradicional viaje educativo a Misiones. La iniciativa contempla la recepción de juguetes, artículos de librería y alimentos no perecederos, que serán entregados a los integrantes de una escuela primaria de la comunidad.

Valeria Laste, vicedirectora del Instituto Comercial Crespo, explicó a Estación Plus Crespo que los estudiantes realizan desde hace varios años este viaje a Puerto Iguazú, donde recorren distintos puntos turísticos e históricos de la provincia de Misiones.

Entre las actividades previstas se encuentran la visita al Parque Nacional Iguazú y las Cataratas, las Minas de Wanda y las ruinas de San Ignacio, vinculadas con la historia de las misiones jesuíticas. Además, el programa incluye un encuentro con una comunidad guaraní y una escuela primaria, donde los estudiantes comparten una jornada con los niños.

Según explicó Laste, ese contacto con la comunidad llevó a los alumnos a organizar nuevamente una campaña solidaria. “Como es una comunidad que tiene sus necesidades, los chicos organizan siempre una campaña o una colecta solidaria”, señaló.

Cada división reúne un tipo de donación

Este año, las tres divisiones de 5º año decidieron distribuir las donaciones por categorías. De esta manera, 5º A reúne juguetes; 5º B, artículos de librería; y 5º C, alimentos no perecederos.

La campaña permanecerá abierta hasta el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con lo informado por la institución. Laste explicó que necesitan contar con algunos días para realizar el acopio, ordenar los elementos y preparar todo lo que será trasladado a Misiones.

Los estudiantes tienen previsto emprender el viaje el martes 29 de septiembre, por lo que desde el ICC solicitaron acercar las donaciones antes de la fecha límite establecida.

Cómo colaborar

Las personas que quieran colaborar pueden acercar sus donaciones al Instituto Comercial Crespo. El horario recomendado es durante el turno tarde, de 13:00 a 19:00, aunque también pueden hacerlo durante la mañana.

Desde la institución aclararon que los juguetes no necesitan ser nuevos, pero sí encontrarse en buenas condiciones para ser entregados.

En cuanto a los artículos escolares, se pueden donar cuadernos, biromes, carpetas y otros elementos que puedan ser utilizados por los niños de la escuela primaria. También se reciben alimentos no perecederos.

“Estaría muy bueno llevarles también estos alimentos”, expresó Laste, quien agradeció la posibilidad de que vecinos de Crespo que no forman parte de la comunidad educativa puedan sumarse a la iniciativa.

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