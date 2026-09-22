google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observaba en vivo

El hombre sustrajo el dispositivo de una vivienda y lo colocó en una de las habitaciones de su domicilio. Sin desvincularlo de la aplicación, el propietario pudo seguir en vivo las imágenes y aportar información clave para la investigación.
Policiales/Judiciales22 de septiembre de 2026

google

un-hombre-robo-una-camara-de-seguridad-tansmitio-en-vivo-y-asi-lo-descubrieron-foto-na-YOBLK4HN5BF7D

Un insólito hecho ocurrió en un barrio del departamento Rawson, en la provincia de San Juan, donde un hombre robó una cámara de seguridad y terminó siendo observado en vivo por el propio dueño del dispositivo.

Todo comenzó cuando el damnificado denunció la sustracción de una cámara de seguridad marca IMOU Bullet, que se encontraba instalada en el frente de su vivienda.

Durante la investigación, el propietario descubrió que aún conservaba el código de acceso temporal a la aplicación desde la cual monitoreaba el dispositivo. De esta manera, pudo conectarse nuevamente y acceder en vivo a las imágenes que captaba la cámara.

El ladrón instaló la cámara en su habitación

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el damnificado comenzó a observar las imágenes y descubrió que la cámara había sido instalada dentro de la vivienda del presunto ladrón.

A través del dispositivo pudo ver al hombre mientras manipulaba celulares, computadoras y otros elementos. Ante esta situación, realizó una nueva denuncia en la Subcomisaría Ansilta y aportó la información que había logrado obtener mediante la transmisión en vivo.

Con esos datos, los investigadores pudieron reconstruir la ubicación de la cámara y determinar que se encontraba en una vivienda del barrio Alameda.

Allanaron la vivienda y encontraron la cámara

A partir de la investigación, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio señalado. Allí encontraron la cámara de seguridad sustraída, instalada en una de las habitaciones y todavía conectada a la aplicación del propietario.

Durante el procedimiento también fue hallada un arma de fabricación casera de aire comprimido.

El principal sospechoso fue identificado como Carlos Esteban Butierres, aunque no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento.

Por este motivo, la Policía continúa con su búsqueda y el hombre cuenta actualmente con un pedido de captura.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo