"Hablemos", una jornada de abordaje de la problemática social de suicidios

Septiembre es el Mes de Prevención del Suicidio, oportunidad que se aprovecha cada año para sensibilizar sobre esta problemática, que se cobra muchas vidas y perturba a tantos otros que encuentran dificultades para desarrollar con plenitud su proyecto de vida.

La Asociación Por Una Nueva Familia, el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales -Filial Crespo-, y Cru, articuladamente están organizando la jornada "Hablemos". Sus referentes, indicaron a Estación Plus Crespo: "Este viernes 25, a las 15:00 se va a brindar una charla sobre prevención y abordaje, a la cual invitamos a todos. Se ha cursado también invitación especial a las escuelas, como para que los cursos puedan asistir directamente desde sus establecimientos educativos. Es un problema que nos atañe a todos, que nos tiene preocupados y que como comunidad, tenemos que 'ponernos las pilas' en unirnos y entre todos, tejer una vinculación para una sociedad un poco mejor", dijo Olga Huber.

Martina Kerps será una de las disertantes, quien adelantó a Estación Plus Crespo: "Pensamos en aprender un poco sobre cómo manejar el dolor, derribar mitos, reconocer señales de alerta, aprender a preguntar y a escuchar. Más que nada, queremos que la gente pueda charlar, contar, preguntar", sostuvo, dando cuenta que será bien dinámica y participativa.

La joven explicó que "Cru es un movimiento de Cristo, en el que se ha estado trabajando en el tema, participando en encuentros en otras provincias también. Este año nos enfocamos mucho en esta problemática, y en coordinación con una fundación, llevamos la charla a distintos lugares del país. Los chicos pudieron contactarse con Apunf, con el Suoyem y es interesante poder dar esta charla en Crespo", destacó.

Hernán Miño y Noelia Götte, como partes de la organización, agregaron: "A esta iniciativa la estamos trabajando desde hace bastante, pensando en poder colaborar de alguna manera con esta campaña de prevención que debe comprometernos a todos. Los clubes, las escuelas, son espacios interesantes para poder tratar estos temas, y justamente por eso nos interesó generar algo abierto, no solamente para nuestros afiliados, sino para todos los que estén interesados. No tiene ningún costo, ni requiere inscripción previa. Esperamos a todos en la Sala Eva Perón".

Huber también destacó que "cada profesional ve la situación desde diferentes puntos y el tema amerita poder darle distintos enfoques. A nosotros nos llamó mucho la atención que este matrimonio joven -que estará coordinando y exponiendo-, tienen mucho contacto, mucho diálogo para interactuar con los adolescentes. Él es profesor de Educación Física, ella también es profesora, y es importante llegar a esa franja etaria y a los que conforman sus ámbitos", apuntó.