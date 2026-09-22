Cuentos, literatura y encuentro: la Biblioteca Orientación prepara una noche especial para hoy martes 22

La literatura, los relatos y el encuentro con la comunidad serán protagonistas este martes por la noche en la Biblioteca Popular Orientación de Crespo, que prepara una actividad especial en el marco del Día de las Bibliotecas Populares, que se conmemora cada 23 de septiembre.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la bibliotecaria Liliana Müller explicó que la propuesta comenzará a las 20 y tendrá como protagonistas a dos narradores provenientes de Paraná, Mario Cati y Elida Sola, quienes compartirán cuentos con el público.

“Nos van a narrar cuentos para todos los que nos gusta que nos cuenten cuentos”, señaló Müller, quien destacó que se trata de una actividad pensada tanto para niños como para adultos.

Además, durante la jornada también participará el grupo de escritura creativa de la institución, cuyos integrantes realizarán la lectura de algunos de los cuentos que producen durante el taller.

“Pensamos esta noche, 22 de septiembre, hacer un homenaje a las bibliotecas en el salón a partir de las 20 horas”, explicó la bibliotecaria.

La actividad será gratuita, tendrá una duración aproximada de una hora y, según anticipó Müller, buscará generar un espacio de encuentro alrededor de la literatura y la narración oral.

Un homenaje a las bibliotecas populares

La propuesta tiene como marco el Día de las Bibliotecas Populares, que se celebra cada 23 de septiembre.

Müller recordó que la historia de estas instituciones en Argentina se vincula con la iniciativa impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, y con la creación, en 1870, de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.

En ese sentido, destacó una característica que diferencia a estas instituciones: su origen comunitario. “Fueron creadas por un grupo de vecinos”, explicó.

La Biblioteca Popular Orientación de Crespo, según recordó la bibliotecaria, fue creada en 1932 y desde entonces forma parte de la vida comunitaria de la ciudad.

Para Müller, las bibliotecas populares continúan teniendo un papel que excede el préstamo de libros. Son también espacios donde los vecinos pueden leer, estudiar, utilizar una computadora, conectarse a WiFi, realizar trabajos o simplemente encontrarse con otras personas.

“Es un homenaje a estas instituciones que están regadas por todo el país”, expresó Müller .

La bibliotecaria mencionó además que existen más de 2.000 bibliotecas populares en el país, instituciones que, desde su perspectiva, acompañan a numerosas personas en sus procesos de lectura, aprendizaje y búsqueda de información.

La celebración trabajará normalmente este miércoles

Müller explicó que, mientras muchas bibliotecas permanecen cerradas durante esa jornada, en Crespo decidieron abrir sus puertas para recibir a asociados y usuarios.

“Nosotros la vamos a festejar esperando a nuestros asociados y a nuestros usuarios”, indicó.

Subsidios provinciales pendientes

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Müller también fue consultada por la situación de los aportes que recibe la institución.

La bibliotecaria manifestó que los subsidios provinciales correspondientes al año pasado todavía no fueron recibidos y que los plazos ya se encuentran vencidos.

Según explicó, desde la institución continúan realizando los reclamos correspondientes a través de la federación que nuclea a las bibliotecas populares.

Cursos y actividades durante el año

Además de la propuesta especial de este martes, la Biblioteca Popular Orientación mantiene diferentes actividades y talleres abiertos a la comunidad.

Müller mencionó entre ellos los cursos de dibujo y pintura, teatro infantil, dibujo e historieta, algunos de los cuales todavía cuentan con posibilidades de inscripción.

La biblioteca atiende habitualmente de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que los sábados funciona de 9:00 a 12:00.

También se puede conocer la agenda de actividades a través de las redes sociales de la institución.

Esta noche, desde las 20, la invitación será a detenerse por un momento, escuchar historias y dejar que los relatos cobren vida. La Noche de las Bibliotecas propone así celebrar a la Biblioteca Popular Orientación y, a través de ella, el lugar que estos espacios ocupan en la vida cultural y comunitaria.