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Básquetbol Femenino: Unión cerró la fase regular con un triunfo

 
El elenco crespense derrotó a Central Entrerriano por 69-43 por el último encuentro de la fase regular. 
Deportes21 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Union primera basquet 2026_9

En la noche del sábado 19, el plantel femenino de primera división del Club Atlético Unión, disputó el último encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Provincial de Básquet. El conjunto crespense recibió a Central Entrerriano y se quedó con el triunfo por 69-43

Desde el primer segmento impusieron condiciones para sacar una amplia diferencia en los primeros 10 minutos (21-5). En el segundo parcial, Unión siguió sacando diferencias y se fue al descanso largo ganando 41-18. En la reanudación, el Verde siguió aumentando la ventaja llegando al último período ganando 62-33. El último cuarto tuvo como ganador a la visita por 10-7 pero Unión contaba con la tranquilidad de la ventaja obtenida en los anteriores segmentos y culminó ganando 69-43. 

Formaciones

Unión (69): Anna Giorgio (10), María Florencia Pérez (24), Melina Goette (2), Antonella Pérez (2), Sofía Wolf (17), Martina Folmer (2), Juana Wagner (2), Antonela Frickel (2) y Pamela Retamar (8). DT: Juan Gastaldo. 

Central Entrerriano (43): Melanie Vera, María Angelina Guilletti (10), Giuliana Vega, Josefina Acevedo (11), María Sol Moussou (6), Julieta Irigoytía (8), Camila Tolomei (4), Valentina Procura (1), Julieta Martinolich y María Ayelén Larrivey (3). DT: Jorge Balbis.

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