Básquetbol Femenino: Unión cerró la fase regular con un triunfo

En la noche del sábado 19, el plantel femenino de primera división del Club Atlético Unión, disputó el último encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Provincial de Básquet. El conjunto crespense recibió a Central Entrerriano y se quedó con el triunfo por 69-43

Desde el primer segmento impusieron condiciones para sacar una amplia diferencia en los primeros 10 minutos (21-5). En el segundo parcial, Unión siguió sacando diferencias y se fue al descanso largo ganando 41-18. En la reanudación, el Verde siguió aumentando la ventaja llegando al último período ganando 62-33. El último cuarto tuvo como ganador a la visita por 10-7 pero Unión contaba con la tranquilidad de la ventaja obtenida en los anteriores segmentos y culminó ganando 69-43.

Formaciones

Unión (69): Anna Giorgio (10), María Florencia Pérez (24), Melina Goette (2), Antonella Pérez (2), Sofía Wolf (17), Martina Folmer (2), Juana Wagner (2), Antonela Frickel (2) y Pamela Retamar (8). DT: Juan Gastaldo.

Central Entrerriano (43): Melanie Vera, María Angelina Guilletti (10), Giuliana Vega, Josefina Acevedo (11), María Sol Moussou (6), Julieta Irigoytía (8), Camila Tolomei (4), Valentina Procura (1), Julieta Martinolich y María Ayelén Larrivey (3). DT: Jorge Balbis.