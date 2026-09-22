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Fútbol Femenino: fin de la primera rueda en Paraná Campaña

Las chicas de primera división pusieron fin a los partidos de ida y se repetirán los rivales invirtiendo las localías.
Deportes22 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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crack primera femenino 2026_9

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputó la quinta fecha del torneo clausura organizado para la primera división femenina. De esta manera, se dio cierre a la primera rueda. 

Resultados

Zona 1
San Rafael 4-1 Viale FBC
Arsenal 1-2 Unión
Cañadita 0-1 Academia Crack

Zona 2
Independiente FBC 1-0 Atl. María Grande
Dep. Tuyango 6-1 Unión Agrarios
Litoral 7-0 Atl. Hernandarias

Zona 3
Juv. Unida 4-0 Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp 1-1 Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Academia Crack 15
Unión 12
San Rafael 9
Viale FBC 4
Cañadita 2
Arsenal 1
Zona 2
Litoral 15
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 6
Atl. María Grande 5
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 3

Zona 3
Juv. Unida 9
Dep. Bovril 4
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (6°)

Zona 1
Cañadita - Arsenal
Viale FBC - Unión
San Rafael - Academia Crack

Zona 2
Dep. Tuyango - Litoral
Atl. María Grande - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Unión Agrarios

Zona 3
Juv. Sarmiento - Dep. Bovril

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