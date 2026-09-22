Fútbol Femenino: fin de la primera rueda en Paraná Campaña
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputó la quinta fecha del torneo clausura organizado para la primera división femenina. De esta manera, se dio cierre a la primera rueda.
Resultados
Zona 1
San Rafael 4-1 Viale FBC
Arsenal 1-2 Unión
Cañadita 0-1 Academia Crack
Zona 2
Independiente FBC 1-0 Atl. María Grande
Dep. Tuyango 6-1 Unión Agrarios
Litoral 7-0 Atl. Hernandarias
Zona 3
Juv. Unida 4-0 Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp 1-1 Dep. Bovril
Posiciones
Zona 1
Academia Crack 15
Unión 12
San Rafael 9
Viale FBC 4
Cañadita 2
Arsenal 1
Zona 2
Litoral 15
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 6
Atl. María Grande 5
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 3
Zona 3
Juv. Unida 9
Dep. Bovril 4
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 0
Próxima fecha (6°)
Zona 1
Cañadita - Arsenal
Viale FBC - Unión
San Rafael - Academia Crack
Zona 2
Dep. Tuyango - Litoral
Atl. María Grande - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Unión Agrarios
Zona 3
Juv. Sarmiento - Dep. Bovril