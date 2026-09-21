Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputó la 6° fecha del torneo clausura organizado para las categorías Sub 20 y Sub 17. A continuación, resultados y posiciones de ambas divisionales.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Unión de Viale 0-4 Arsenal
Unión 3-2 Viale FBC
Cultural 2-2 Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi
Zona Centro
Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp
Asoc. Diego Maradona 1-3 Atl. María Grande
Litoral 1-2 Cañadita
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias
Juv. Unida 0-0 Unión Agrarios
Dep. Bovril 0-2 Unión FC
Libre: Dep. Tuyango
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 18
Arsenal 10
Cultural 7
Sarmiento 7
Dep. Tabossi 6
Viale FBC 4
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 15
Cañadita 10
Atl. Hasenkamp 9
Juv. Sarmiento 7
Atl. María Grande 6
Seguí FBC 4
Asoc. Diego Maradona 1
Zona Norte
Independiente FBC 13
Dep. Tuyango 10
Unión Agrarios 6
Unión FC 6
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 5
Atl. Hernandarias 2
Resultados Sub 17
Zona Sur
Unión de Viale 0-7 Arsenal
Unión de Crespo 2-0 Viale FBC
Cultural 2-1 Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi
Zona Centro
Litoral 1-0 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 0-6 Atl. María Grande
Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Independiente FBC 2-1 Atl. Hernandarias
Juv. Unida 0-2 Unión Agrarios
Dep. Bovril 2-1 Unión FC
Libre: Dep. Tuyango
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 16
Cultural 10
Arsenal 7
Viale FBC 6
Dep. Tabossi 5
Sarmiento 4
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 18
Atl. Hasenkamp 12
Juv. Sarmiento 9
Atl. María Grande 6
Cañadita 4
Seguí FBC 3
Asoc. Diego Maradona 1
Zona Norte
Unión Agrarios 13
Dep. Bovril 11
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 4
Juv. Unida 4
Atl. Hernandarias 3
Próxima fecha (7°)
Zona Sur
Viale FBC - Unión de Viale
Arsenal - Cultural
Sarmiento - Dep. Tabossi
Libre: Unión de Crespo
Zona Centro
Cañadita - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Asoc. Diego Maradona
Atl. María Grande - Seguí FBC
Libre: Litoral
Zona Norte
Unión Agrarios - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Unión FC
Dep. Bovril - Dep. Tuyango
Libre: Juv. Unida