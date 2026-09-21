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Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17

Durante este domingo 20, el fútbol chacarero tuvo acción por la sexta fecha del torneo apertura destinado a las categorías teloneras a la primera división.
Deportes21 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Union Viale Sub 17 20_2026

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputó la 6° fecha del torneo clausura organizado para las categorías Sub 20 y Sub 17. A continuación, resultados y posiciones de ambas divisionales. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Unión de Viale 0-4 Arsenal
Unión 3-2 Viale FBC
Cultural 2-2 Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi

Zona Centro
Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp
Asoc. Diego Maradona 1-3 Atl. María Grande 
Litoral 1-2 Cañadita
Libre: Seguí FBC

Zona Norte
Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias
Juv. Unida 0-0 Unión Agrarios
Dep. Bovril 0-2 Unión FC
Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur
Unión de Crespo 18
Arsenal 10
Cultural 7
Sarmiento 7
Dep. Tabossi 6
Viale FBC 4
Unión de Viale 0

Zona Centro
Litoral 15
Cañadita 10
Atl. Hasenkamp 9
Juv. Sarmiento 7
Atl. María Grande 6
Seguí FBC 4
Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte
Independiente FBC 13
Dep. Tuyango 10
Unión Agrarios 6
Unión FC 6
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 5
Atl. Hernandarias 2

Resultados Sub 17

Zona Sur
Unión de Viale 0-7 Arsenal
Unión de Crespo 2-0 Viale FBC
Cultural 2-1 Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi

Zona Centro
Litoral 1-0 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 0-6 Atl. María Grande
Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp
Libre: Seguí FBC

Zona Norte
Independiente FBC 2-1 Atl. Hernandarias
Juv. Unida 0-2 Unión Agrarios
Dep. Bovril 2-1 Unión FC
Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur
Unión de Crespo 16
Cultural 10
Arsenal 7
Viale FBC 6
Dep. Tabossi 5
Sarmiento 4
Unión de Viale 0

Zona Centro
Litoral 18 
Atl. Hasenkamp 12
Juv. Sarmiento 9
Atl. María Grande 6
Cañadita 4
Seguí FBC 3
Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte
Unión Agrarios 13
Dep. Bovril 11
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 4
Juv. Unida 4
Atl. Hernandarias 3

Próxima fecha (7°)

Zona Sur
Viale FBC - Unión de Viale
Arsenal - Cultural
Sarmiento - Dep. Tabossi
Libre: Unión de Crespo

Zona Centro
Cañadita - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Asoc. Diego Maradona
Atl. María Grande - Seguí FBC
Libre: Litoral

Zona Norte
Unión Agrarios - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Unión FC
Dep. Bovril - Dep. Tuyango
Libre: Juv. Unida

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