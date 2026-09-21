Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputó la 6° fecha del torneo clausura organizado para las categorías Sub 20 y Sub 17. A continuación, resultados y posiciones de ambas divisionales.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Unión de Viale 0-4 Arsenal

Unión 3-2 Viale FBC

Cultural 2-2 Sarmiento

Libre: Dep. Tabossi

Zona Centro

Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp

Asoc. Diego Maradona 1-3 Atl. María Grande

Litoral 1-2 Cañadita

Libre: Seguí FBC

Zona Norte

Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias

Juv. Unida 0-0 Unión Agrarios

Dep. Bovril 0-2 Unión FC

Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 18

Arsenal 10

Cultural 7

Sarmiento 7

Dep. Tabossi 6

Viale FBC 4

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 15

Cañadita 10

Atl. Hasenkamp 9

Juv. Sarmiento 7

Atl. María Grande 6

Seguí FBC 4

Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte

Independiente FBC 13

Dep. Tuyango 10

Unión Agrarios 6

Unión FC 6

Juv. Unida 6

Dep. Bovril 5

Atl. Hernandarias 2

Resultados Sub 17

Zona Sur

Unión de Viale 0-7 Arsenal

Unión de Crespo 2-0 Viale FBC

Cultural 2-1 Sarmiento

Libre: Dep. Tabossi

Zona Centro

Litoral 1-0 Cañadita

Asoc. Diego Maradona 0-6 Atl. María Grande

Juv. Sarmiento 0-1 Atl. Hasenkamp

Libre: Seguí FBC

Zona Norte

Independiente FBC 2-1 Atl. Hernandarias

Juv. Unida 0-2 Unión Agrarios

Dep. Bovril 2-1 Unión FC

Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 16

Cultural 10

Arsenal 7

Viale FBC 6

Dep. Tabossi 5

Sarmiento 4

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 18

Atl. Hasenkamp 12

Juv. Sarmiento 9

Atl. María Grande 6

Cañadita 4

Seguí FBC 3

Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte

Unión Agrarios 13

Dep. Bovril 11

Independiente FBC 8

Dep. Tuyango 7

Unión FC 4

Juv. Unida 4

Atl. Hernandarias 3

Próxima fecha (7°)

Zona Sur

Viale FBC - Unión de Viale

Arsenal - Cultural

Sarmiento - Dep. Tabossi

Libre: Unión de Crespo

Zona Centro

Cañadita - Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp - Asoc. Diego Maradona

Atl. María Grande - Seguí FBC

Libre: Litoral

Zona Norte

Unión Agrarios - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Unión FC

Dep. Bovril - Dep. Tuyango

Libre: Juv. Unida