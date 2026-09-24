Juegos Suramericanos: Plata para Melina Spahn

Los juegos suramericanos van llegando a su recta final y las diferentes disciplinas van definiendo sus medalleros. En el caso del frontón individual femenino, la crespense Melina Spahn fue protagonista de la final quedándose con la medalla de plata. En la final, cayó frente a la peruana Valeria Garcés (que no cedió un solo set en todo el torneo) por 2-0 con parciales de 15-8 y 15-7. Además del segundo puesto, Melina obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027 a realizarse del 23 de julio al 8 de agosto.

El camino de “la Zurda” en estos juegos comenzó con triunfo sobre la venezolana Diana Rangel por 2-1, dando vuelta el resultado. Tras perder el primer set por 15-6, se recuperó ganando 15-13 y 10-5. En el segundo encuentro, cayó ante la peruana Valeria Garcés. El primer set fue 15-3 y la crespense debió abandonar por una dolencia muscular. En el tercer encuentro de la fase de grupos, venció a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 (15-12 y 15-7), obteniendo la clasificación a los Panamericanos. Y por último cayó en la final por 2-0 (15-8 y 15-7).