El reclamo de Vélez no tuvo efecto y Boca jugará con Racing por Copa Argentina

Según el artículo 18.2 del nuevo Código Disciplinario de AFA, vigente desde enero de este año, la alineación indebida debe ser sancionada con la derrota por retirada o renuncia, además de una multa económica. En este caso, solamente se le aplicó al rival una multa económica.

Vélez había fundamentado su reclamo en ese artículo y en el Art. 31, apartado 1, del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, que establece el cupo de extranjeros.

Finalmente, AFA desestimó el pedido del Fortín y, de esta manera, quedó oficializado el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina: Boca vs. Racing, el próximo domingo 27 de septiembre.