google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

El reclamo de Vélez no tuvo efecto y Boca jugará con Racing por Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA falló en contra de Vélez por unanimidad y desestimó el reclamo presentado por el club por la inclusión de seis jugadores extranjeros en planilla, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.
Deportes23 de septiembre de 2026

google

f23f4456-2d7a-487e-890f-750a84f03ace

Según el artículo 18.2 del nuevo Código Disciplinario de AFA, vigente desde enero de este año, la alineación indebida debe ser sancionada con la derrota por retirada o renuncia, además de una multa económica. En este caso, solamente se le aplicó al rival una multa económica.

Vélez había fundamentado su reclamo en ese artículo y en el Art. 31, apartado 1, del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, que establece el cupo de extranjeros.

Finalmente, AFA desestimó el pedido del Fortín y, de esta manera, quedó oficializado el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina: Boca vs. Racing, el próximo domingo 27 de septiembre.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo