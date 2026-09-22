Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo del fútbol argentino en 2027

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, encabezado por Claudio Tapia, determinó la creación de un nuevo certamen que entregará título oficial y comenzará a disputarse a partir del año que viene. Se llamará Recopa de Campeones y se llevará adelante con formato de triangular.

Los protagonistas serán los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De esta manera, cada temporada tendrá en juego ocho estrellas: a las cuatro antes mencionadas hay que sumar el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Tabla Anual y el Trofeo de Campeones.

Si el ganador de la Copa Argentina es el mismo que el ganador de la Supercopa Argentina, la plaza será ocupada por el subcampeón de la Supercopa Argentina. Y si el ganador de la Supercopa Internacional es alguno de los campeones de los otros dos certámenes, la plaza será para el subcampeón de la Supercopa Internacional. En caso de que así y todo haya un equipo repetido, la plaza será para el subcampeón de la Copa Argentina, consignó TyC Sport.

Sistema de disputa de la Recopa de Campeones

PARTIDO 1: Campeón de la Supercopa Argentina vs. Campeón de la Supercopa Internacinoal

Campeón de la Supercopa Argentina vs. Campeón de la Supercopa Internacinoal PARTIDO 2: Campeón Copa Argentina vs. Perdedor Partido 1

Campeón Copa Argentina vs. Perdedor Partido 1 PARTIDO 3: Campeón Copa Argentina vs. Ganador Partido 1

* Los estadios serán designados por AFA

* En caso de empate en los 90 minutos habrá penales

* Se otorgarán 3 puntos por partido ganado en los 90 minutos, 2 puntos al que gane en los penales y 1 punto al que pierda en los penales.

Sistema de definición de la Recopa Sudamericana

En caso de empate en puntos luego de la disputa de los tres partidos, la definición será de la siguiente manera:

Diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos

Goles a favor en los 90 minutos de los dos partidos

Menos goles en contra en los 90 minutos de los dos partidos

Fair Play: cada equipo comienza con 30 puntos a favor; por cada amonestado se descontará 1 puntos y por cada expulsado se descontarán 2 puntos. Por cada integrante del cuerpo técnico / médico amonestado se descontará 1,5 puntos y por cada integrante del cuerpo técnico / médico expulsado se descontarán 3 puntos.

Los ocho títulos en juego por temporada y cómo se llega a cada uno