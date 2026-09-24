Seguí cumple 119 años y prepara un gran fin de semana con “Seguí de Fiesta”

En diálogo con Estación Plus Crespo, el intendente Edgardo Müller recordó que la fecha fundacional de Seguí es el 1º de septiembre de 1907 y explicó que la celebración se extiende durante todo el mes, incluyendo actividades culturales, deportivas, la Fiesta del Estudiante y la fiesta patronal del 24 de septiembre.

Según señaló el jefe comunal, el objetivo es que el aniversario involucre a distintos sectores de la comunidad. “Es una fiesta familiar, donde se involucra a todos los sectores de la sociedad”, expresó.

La programación tendrá su punto central el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Obras y servicios: el balance de las obras del municipio

Antes de referirse al evento, Müller repasó algunas de las obras realizadas durante su gestión. El intendente destacó a Estación Plus Crespo que municipio prevé llegar al cierre de los tres años de administración con 17 cuadras nuevas pavimentadas y más de 3.000 metros de red cloacal, además de obras de cordón cuneta, veredas y renovación del sistema de iluminación.

También destacó las intervenciones realizadas en el Polideportivo, particularmente la construcción de un nuevo sector destinado a comedor o cantina, luego del incendio que había afectado las instalaciones anteriores.

El intendente también mencionó otras áreas de gestión. Entre ellas, señaló que funcionan 15 talleres culturales, con más de 500 personas inscriptas, y adelantó que el municipio avanza en un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para incorporar, por primera vez en la historia de Seguí, una tecnicatura universitaria.

En materia de seguridad, indicó que fueron instaladas más de 30 cámaras y que existe un sistema de videovigilancia que funciona en la comisaría local. En salud, mencionó la inauguración de un centro de salud en el barrio Virgen de la Merced.

El acceso por la Ruta 32

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la obra del acceso principal a Seguí, sobre la Ruta Provincial 32.

Müller destacó el cambio que presenta actualmente el ingreso y señaló que el municipio aguarda la finalización de la obra para avanzar posteriormente con cartelería indicativa y otras mejoras en el sector de la rotonda.

El intendente estimó que el final de obra podría producirse antes de fin de año.

“Seguí de Fiesta”, con participación de las instituciones

La celebración de este año tiene como antecedente inmediato la edición realizada en 2025. Müller recordó que Seguí fue pionera, durante la década de 1980, en la organización de fiestas populares vinculadas a la exposición del potencial productivo de las localidades de la región.

Tras el cierre de la tradicional Expo Seguí, el municipio intentó recuperar la propuesta y, según explicó el intendente, en 2024 realizó una experiencia piloto. En 2025 se concretó la primera edición bajo el nombre “Seguí de Fiesta”.

Para este año, la organización involucra a 14 instituciones, además de los tres clubes, escuelas primarias y secundarias, el terciario, la cooperadora del hospital, Bomberos Voluntarios y centros de jubilados, entre otros sectores.

Las instituciones estarán a cargo de la cantina y también participarán de un concurso gastronómico basado en carne de cerdo. De acuerdo con lo explicado por Müller, habrá premios económicos del primero al decimocuarto puesto, destinados a que cada institución pueda volcarlos a sus propias necesidades.

“Estamos convencidos que esto no es un gasto, sino una inversión”, sostuvo Müller al referirse a la realización de la fiesta, vinculándola también con la posibilidad de mostrar la actividad de empresas, comercios e instituciones de Seguí.

Los Palmae y Los Tekis, principales números artísticos con entrada gratis

La programación artística tendrá como principales protagonistas a Los Palmae, el sábado, y Los Tekis, el domingo.

La propuesta también contempla la presentación de Banda Mix, grupo de cuarteto que, según anticipó Müller, llegará por primera vez a Entre Ríos desde Córdoba.

El domingo, en tanto, la programación incluirá representantes del folclore entrerriano, entre ellos María Luz Erasun, Juan Manuel Bilat y Musiqueros Entrerrianos.

El intendente señaló que la expectativa generada por la propuesta se refleja, según indicó, en las consultas por alojamiento, con visitantes que incluso prevén hospedarse en localidades cercanas como Crespo, Ramírez y Viale.

Además de los espectáculos, habrá presencia de emprendedores y artesanos provenientes de Entre Ríos y otras provincias, entre ellas Santa Fe y Córdoba. La entrada para ambos días es gratuita.

Horarios y actividades del fin de semana

El predio ferroviario estará habilitado el sábado desde las 16:00, mientras que los números artísticos comenzarán aproximadamente a las 18:00.

El domingo, la organización prevé mantener el predio abierto durante toda la jornada, con emprendedores, artesanos, gastronomía y el concurso gastronómico.

Los espectáculos del domingo comenzarían entre las 16:00 y las 17:00, aunque Müller aclaró que el horario podría modificarse de acuerdo con el pronóstico meteorológico. El objetivo es que Los Tekis se presenten alrededor de las 21:00.

Desde el municipio también se espera que la celebración genere movimiento comercial en la localidad a partir de la llegada de visitantes y expositores.

Una invitación a toda la región

Sobre el final de la entrevista con Estación Plus Crespo, Edgardo Müller extendió la invitación a los vecinos de Seguí, Crespo y las localidades de la región, incluyendo a quienes viven en las zonas rurales.

La propuesta, según describió, apunta a disfrutar de un fin de semana con espectáculos musicales, gastronomía, emprendedores y artesanos, aprovechando además la participación de las instituciones locales.

“Están todos invitados”, expresó el intendente al convocar a la comunidad regional a participar de los festejos por los 119 años de Seguí.