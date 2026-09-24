Jóvenes de Crespo y otras parroquias preparan un encuentro juvenil en Valle María

Integrantes del grupo Viva Acutis, de la parroquia San José de Crespo, se encuentran organizando junto a otras comunidades religiosas un encuentro juvenil que reunirá a jóvenes de distintas parroquias verbitas.

La actividad tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre, en la casa de retiros Stella Maris, de Valle María, y contará con la participación de jóvenes provenientes de parroquias de Esperanza, Valle María, Pompeya y Crespo.

Natalia Gallinger, integrante de Viva Acutis, dialogó con Estación Plus Crespo y explicó que se trata del primer campamento de estas características que organizan en conjunto. La propuesta apunta principalmente a adolescentes y jóvenes, aunque también contempla la participación de personas mayores que puedan colaborar en las tareas organizativas.

Una propuesta para compartir y conocerse

La convocatoria está dirigida a jóvenes desde los 14 años, con una edad orientativa de hasta 30 o 35 años para quienes quieran participar principalmente en la organización.

Gallinger explicó que el objetivo central es generar un espacio de encuentro entre jóvenes de diferentes comunidades. "Es un encuentro fraterno, más que nada para que los chicos, los jóvenes se conozcan entre las otras parroquias, compartan diferentes momentos, compartan la fe", señaló durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

Además del intercambio entre los participantes, la intención es que las experiencias y aprendizajes del campamento puedan posteriormente trasladarse a cada una de las parroquias que forman parte de la iniciativa.

Inscripción

Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción a través de las redes sociales del grupo de jóvenes Viva Acutis, en sus cuentas de Facebook e Instagram. Allí deberán completar los datos solicitados y, en el caso de los menores de edad, presentar además una autorización que deberán completar junto con sus padres.

Según explicó Gallinger, una vez realizada la inscripción se enviará por correo electrónico información adicional relacionada con la actividad. El costo aproximado es de $50.000.

Desde la organización aclararon que la inscripción cerró, pero podrían evaluar la incorporación de otros jóvenes, dependiendo del eventual agotamiento del cupo de participantes.

También buscan facilitar el traslado

En principio, cada participante deberá trasladarse por sus propios medios hasta Valle María. No obstante, desde la organización analizan la posibilidad de coordinar viajes grupales.

Gallinger indicó que quienes tengan dificultades para llegar pueden comunicarse con los organizadores para buscar una alternativa: "Si hay alguno que no tiene forma de llegar, obviamente que estamos dispuestos y puede comunicarnos, así podemos solucionar ese tema".

Una invitación abierta

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no es necesario pertenecer a un grupo juvenil parroquial para participar.

La propuesta está abierta a cualquier joven interesado en vivir la experiencia, independientemente de que forme parte o no de una comunidad religiosa.

"Es una invitación abierta a cualquier joven que esté interesado, que esté con ganas de vivir cosas diferentes", resumió Gallinger.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con Natalia Gallinger, el padre José María o el seminarista Pancho, además de consultar las redes sociales de Viva Acutis.

Fecha: 2, 3 y 4 de octubre

Lugar: Casa de retiros Stella Maris, Valle María

Edad: desde 14 años

Inscripción: hasta el 21 de septiembre

Costo aproximado: $50.000