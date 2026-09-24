Municipio y provincia ejecutarán una obra complementaria para mejorar la cañería troncal del sistema cloacal

“Esta infraestructura nos permitirá mejorar la capacidad de conducción y aliviar uno de los puntos del sistema”, explicó el intendente Marcelo Cerutti. Luego agregó: “El presupuesto de mano de obra para llevar adelante los trabajos previstos es de $123.049.492,83. El municipio recibió un desembolso de $50.000.000 provenientes del gobierno provincial”.

Esta obra por realizarse en la intersección con la Ruta Nacional 12 es una infraestructura complementaria de las nuevas lagunas cloacales efectuadas. Su ejecución quedó pendiente por parte del gobierno provincial en la gestión anterior. Su concreción permitirá aliviar el funcionamiento del sistema.

En el contexto de los pasos administrativos correspondientes, actualmente se está tramitando ante Vialidad Nacional la habilitación correspondiente para desarrollar las tareas en espacio de jurisdicción de dicha dependencia.

La planificación contempla la realización de dos cruces, uno subterráneo a la ruta y otro aéreo en el arroyo. De esta forma, se conectarán con cañería una cámara ubicada en la planta urbana de Crespo con otra cámara instalada del otro lado de la ruta.

Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), detalló que esta intervención también está enmarcada en el contexto del Plan Integral de Obras que comprende el “mantenimiento y saneamiento de los arroyos que atraviesan la planta urbana de Crespo y de la conservación de la red cloacal. En este sentido ya recambiamos cañería de cloacas en más de 20 cuadras, poniendo PVC para reemplazar las viejas de asbesto cemento. Son obras subterráneas que impactan y generan una importante mejoría en la calidad del servicio y del sistema en nuestra ciudad”.