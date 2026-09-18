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Iniciaron los talleres para jóvenes en el Área de la Juventud

El martes 15 de septiembre inició un nuevo ciclo de los talleres ‘Intensamente Online’ destinados a estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad, una propuesta que se sostiene durante todo el año y que busca generar espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para los jóvenes.
Crespo al día18 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La iniciativa mantiene la dinámica de trabajo que se viene implementando, aunque con algunas modificaciones. Actualmente, los encuentros se realizan en el Área de la Juventud, (Avenida 3 de Febrero 1121) con el objetivo de acercar la propuesta a un espacio pensado especialmente para los jóvenes y, al mismo tiempo, fortalecer el uso de este lugar como punto de encuentro.

La propuesta contempla cuatro encuentros por cada institución educativa, desarrollados durante un mes. Una vez finalizado ese período, el grupo de estudiantes deja paso a otra escuela, permitiendo que la propuesta circule de manera cíclica por las distintas instituciones de la ciudad.

Los talleres se realizan todos los martes por la mañana, (a las 7,15 y a las 9:00) con dos grupos de estudiantes, y están principalmente destinados a jóvenes de 3º, 4º, 5º y 6º año.

La coordinación de los encuentros está a cargo de una profesional de Psicología, acompañada por practicantes que participan de las diferentes instancias de la propuesta.

De esta manera, todas las escuelas secundarias de Crespo que adhieren a la iniciativa participan de manera consecutiva, garantizando la continuidad de un espacio destinado a escuchar, acompañar y trabajar junto a los jóvenes sobre distintas temáticas que atraviesan su vida cotidiana.

La propuesta se sostiene año tras año, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Municipio, el Área de la Juventud y las instituciones educativas de la ciudad.

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