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Paritaria docente: Los gremios expresaron que la oferta es insuficiente, pero darán la respuesta final el lunes

El encuentro se programó para las 11 en la Secretaría de Trabajo. En vísperas a la reunión, cada gremio realizará Asambleas para que las bases determinen si aceptan o rechazan, Además, Agmer realizará un Congreso el viernes para profundizar el análisis. 
Entre Ríos23 de septiembre de 2026

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Este martes la Provincia y los gremios docentes llevaron a cabo el segundo encuentro paritario para avanzar en la negociación salarial, tras el rechazo al primer propuesta el pasado jueves.

Tras un nuevo ofrecimiento, los gremios docentes volvieron a declararlo insuficiente pero darán la respuestas definitiva el próximo lunes a las 11 en una nueva reunión con el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, el Secretario General de Agmer, Abel Antivero,  detalló: “Pedimos la habilitación para hacer asambleas previo al Congreso programado para el viernes.  La idea de bajar a las bases se debe a que necesitamos saber el verdadero pulso de que cómo la están pasando los trabajadores en las escuelas y a partir de ahí hacer un análisis pleno”.

Por su parte, el Secretario Adjunto de AMET, Fabián Monzón, agregó que se solicitó a la Provincia un simulador para poder evaluar en las asambleas a fin de materializar el incremento para tomar la decisión. Además, la continuidad de las comisiones de infraestructura y nomenclador.

En cuanto a Sadop, Alejandra Frank informó que las escuelas públicas de gestión privada no cuentan con posibilidad de realizar asambleas por lo que cada delegado deberá dialogar con los empleadores para lograr el espacio de debate.

En representación de UDA estuvo presente la Secretaria Adjunta, Mariana Irigoitia, que reconoció una propuesta levemente superadora pero no alcanzable. “Valoramos el esfuerzo de la patronal pero dirán las bases si se acepta o no”.

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