Estafa por Marketplace: quiso comprar su primer auto y perdió $5 millones

Un joven identificado como Caetano Ríos denunció haber sido víctima de una estafa por Marketplace cuando intentaba comprar el que sería su primer vehículo. Según relató, había reunido $5 millones para adquirir un Volkswagen Gol Power modelo 2008, pero nunca recibió el automóvil y descubrió que el dinero había desaparecido de su billetera virtual.

“Son 5 millones de pesos los que me sacaron. Era el valor del auto”, contó el damnificado. Explicó que encontró la publicación después de buscar diferentes vehículos en Marketplace y decidió comunicarse con el supuesto vendedor para conocer el estado del rodado, probarlo y, si estaba conforme, concretar la operación.

“Busqué mucho. Me encantó ese auto, lo veía muy lindo y ahí fue donde yo le mandé a la persona si estaba disponible para ver el auto, para probarlo, para ver si me gustaba y comprárselo”, relató Ríos.

Las inconsistencias que aparecieron durante la negociación

Según el joven, el supuesto vendedor le indicó que el automóvil se encontraba en Chajarí. Sin embargo, con el avance de las conversaciones comenzó a detectar datos que no coincidían entre sí y que posteriormente despertaron sus sospechas.

“A mí me dijeron que la persona era de Chajarí. Hablando por WhatsApp me di cuenta que su número no era de Chajarí, era de Córdoba y después, viendo bien la publicación, decía que era de Santa Fe. Todo muy raro”, detalló.

Ríos contó que, después de lo ocurrido, un amigo continuó comunicándose con quienes ofrecían el vehículo y recibió una versión similar. “A un amigo, después de lo que me pasó a mí, también le dijo que era de Chajarí. Usó la misma historia y quería sacarle plata como me sacaron a mí”, sostuvo.

Su padre transfirió $450.000 como anticipo

De acuerdo con el relato del damnificado, el encuentro para recibir el automóvil había sido acordado para el martes 11 de septiembre. Antes de la supuesta entrega, le solicitaron un anticipo equivalente al 10% del valor del rodado.

“Me habían pedido 450.000 pesos, que era el 10% del valor del vehículo. Mi viejo hace esa transferencia. Yo no hago ninguna transferencia desde mi cuenta, la hace mi papá”, señaló. La operación, según contó, fue realizada hacia un CBU que le habían proporcionado.

Posteriormente, el supuesto vendedor comenzó a exigirle que transfiriera el resto del dinero antes de recibir el automóvil. Ríos se negó: “El auto no te lo voy a pagar porque yo no lo tengo, no lo vi, no sé cómo está, no sé si anda bien o mal”.

El auto nunca llegó y desaparecieron los $5 millones

El encuentro había sido pactado para las 21:30 en una estación de servicio ubicada en la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. Según Ríos, el vendedor aseguró que había partido desde Chajarí alrededor de las 18 o 19 y que demoraría unas tres horas y media en llegar.

“Se hicieron las 11 de la noche, yo le mandaba mensajes a la persona, no le llegaban; lo llamaba y tampoco. Ahí fue donde todo me empezó a cerrar”, relató. Sin embargo, antes de esa hora ocurrió lo que terminó de confirmar sus sospechas.

Al ingresar a su cuenta de Lemon Cash, donde tenía depositado el dinero destinado a la compra, descubrió que los fondos ya no estaban. “Cuando entro, desapareció toda la plata”, afirmó. Ante la consulta sobre si había proporcionado algún código de acceso, respondió: “No, yo no di nada. Nunca di un código. Nunca dije tampoco qué billetera tenía ni qué banco tenía yo”.

"Yo no le hice ninguna transferencia”

El joven insistió en que no realizó ninguna transferencia de los $5 millones hacia las personas con las que negociaba. “Ellos entraban a mi billetera y se cobraban el auto solos. Yo no le hice ninguna transferencia”, manifestó al describir lo sucedido.

Ríos contó que radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná, ubicada sobre avenida Ejército. Según le informaron, las actuaciones serían remitidas al área de Delitos Económicos. Al momento de brindar su testimonio, afirmó que todavía no había sido contactado.

“Nunca se comunicaron conmigo todavía. No sé si lo van a hacer desde Delitos Económicos, así que sigo esperando a que me llamen o me manden algo”, expresó.

“Iba a ser mi primer vehículo”

El joven recordó que había reunido el dinero con la ilusión de adquirir su primer vehículo para uso personal. Tras descubrir que los fondos habían desaparecido, continuó reclamando tanto la entrega del auto como la devolución del dinero.

"Era mi primer vehículo para uso personal. Me pareció muy indignante porque confiaba en una persona, en que me iba a traer el vehículo, y después pasó esto. Yo quería mi plata”, contó.

Al día siguiente, según su testimonio, volvió a recibir una comunicación del supuesto vendedor. “Me vuelve a hablar a la mañana diciendo que supuestamente le habían hackeado el teléfono”, relató. Ríos aseguró que no creyó esa explicación y continuó reuniendo información para incorporarla a la denuncia.

Los datos que aportará a la investigación

Por su cuenta, el damnificado afirmó haber obtenido información sobre las personas que presuntamente estarían vinculadas al hecho. Aclaró que se trata de datos recabados por él y que pretende ponerlos a disposición de los investigadores.

“Yo investigando estuve encontrando que eran cinco personas en total, cuatro personas de San Juan y una persona de Neuquén”, aseguró. Además, agregó: “Hay tres mujeres y dos varones”.

Finalmente, Ríos manifestó que pretende aportar mensajes y demás elementos que reunió luego de la presunta estafa. “Me voy a acercar a Delitos Económicos, presentar todo lo que tengo y mostrarles todos los mensajes que tuve después del suceso”, concluyó.

Elonce