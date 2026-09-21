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El Gobierno y los gremios docentes vuelven a encontrarse este martes

Este martes 22 de septiembre, a las 15 se reanuda la paritaria con los gremios docentes, en la Secretaría de Trabajo.
Entre Ríos21 de septiembre de 2026

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Están convocados a la reunión los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Este nuevo encuentro surge tras la reunión partiraria del pasado jueves, en el cual los gremios de la enseñanza rechazaron la propuesta de incremento salarial del 3,5%.

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