El Gobierno y los gremios docentes vuelven a encontrarse este martes

Están convocados a la reunión los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Este nuevo encuentro surge tras la reunión partiraria del pasado jueves, en el cual los gremios de la enseñanza rechazaron la propuesta de incremento salarial del 3,5%.

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